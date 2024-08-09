Ярослава Магучіх віддасть частину призових грошей на ЗСУ

«Гроші – ніщо порівняно з тим, що ми пройшли з командою. І ніщо порівняно з тим, скільки для нас робить ЗСУ та волонтери»

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх оголосила, що віддасть частину призових грошей, отриманих після перемоги на Олімпіаді, на потреби української армії. Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці у соцмережах.

«Професійний спорт – це місце великих можливостей. Сьогодні я маю можливість віддячити своїй команді, українцям і захисникам за мою підготовку і підтримку на шляху до олімпійського золота.

Тому частину грошей, які отримає кожен призер та чемпіон Олімпійських ігор, я віддам на потреби ЗСУ, у фонд психологічної підтримки і невеличку частинку на допомогу притулкам та тваринкам з окупованих територій», – заявила спортсменка.

Крім того, вона повідомила, що вона вважає «вірним та справедливим рішенням віддячити і своїй команді, яка готувала мене до цієї медалі не один олімпійський цикл у чотири роки, а вкладала в мене з першого дня мого шляху у легкій атлетиці. Гроші – ніщо порівняно з тим, що ми пройшли з командою. І ніщо порівняно з тим, скільки для нас робить ЗСУ та волонтери, щоб ми жили в незалежній та вільній країні. І якщо я можу використати їх таким чином – я це зроблю».