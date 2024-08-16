Вперше в історії Україна буде представлена на Паралімпіаді у 17 видах спорту

Україну на Паралімпіаді-2024 представлять 140 параатлетів

Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич розповів, в яких видах спорту буде представлена Україна на Паралімпіаді. Про це інформує Tribuna.com.

«Вперше ми беремо участь в 17 видах спорту замість 15. Завжди у нас була кількість видів спорту 15. У нас з’явилися два види спорту, унікальні види спорту, яких не було раніше на Паралімпійських іграх від нашої команди. З’явилася боча. Це дебютний вид спорту, до розвитку якого ми йшли 16 років, коли ми розпочали. Але я думаю і боюсь, що навряд чи ми зможемо добитись медалі в цьому виді спорту. Ми тільки-тільки почали і це дуже важко добитись. Але я хочу сказати, що цей вид спорту, паралімпійський вид спорту, боча – ідентифікатор паралімпійського спорту. Тому що людина інколи змагається, не рухаючи ні ногами, ні руками. Практично нерухома людина може змагатись в бочі», – сказав Сушкевич.

Він також розповів про другий паралімпійський вид спорту, в якому Україна буде представлена вперше.

«Другий унікальний вид спорту, ми ніколи не мали людину, яка без двох ніг, взагалі без двох ніг, і що вона виступала, ну як майже в велосипедному спорту. Це хендбайк. Це візок, в який сів наш відомий атлет, чемпіон світу, Європи, дуже відома зірка у біатлоні, у зимовому Паралімпійському біатлоні. Він мені заявив: «Валерій Михайлович, я хочу поряд і не покидаючи біатлон, сісти на хендбайк і прорватися на Паралімпіаду в Парижі». Я йому радив, чесно признаюся, не робити цього, тому що це нереально. Це просто нереально. Стрибнути в еліту хендбайка, практично не займаючись нічим, але він мав потужну фізичну підготовку в лижах, в біатлоні. Він дуже фактурний, подивіться на нього, ви побачите його в наших відеокадрах. І він сьогодні здобув ліцензію і прорвався на Паралімпіаду», – розповів Сушкевич.

Нагадаємо, Україну на Паралімпіаді-2024 представлять 140 параатлетів, турнір пройде з 28 серпня до 8 вересня.