Харлан прокоментувала перемогу на Олімпіаді-2024

Харлан: «Ця медаль – для наших захисників і захисниць»

Україна здобула першу золоту медаль на Олімпійських іграх-2024 у турнірі з фехтування на шаблях. Фехтувальниця Ольга Харлан в коментарі «Суспільне Спорт» прокоментувала перемогу української збірної.

«Не можемо усвідомити це. Гадаю, що усвідомимо трішки пізніше. Знаємо одне: підняли вище український прапор, співали гімн. Ця медаль – для наших захисників і захисниць. Вдячні нашим родинам за підтримку. Ми шоковані», – розповіла Харлан.

Вона поділилася тим, що перед матчем з італійками у 1/4 фіналу Олімпіади, команда хвилювалася і «нервів було дуже багато».

«За фехтуванням моїм та дівчат було видно, що ми трохи нервували. А коли вже виграли, то сказали собі: починається фехтування», – прокоментувала Харлан перемогу у 1/4 фіналу.

За її словами, перед фінальним матчем зі збірною Кореї українки були розслаблені.

«Казали собі, що можемо це зробити. Не те, що повинні – не хотіли накручувати себе. Хотіли фехтувати. Чесно, були розслаблені перед стартом матчу», – додала спортсменка.

Нагадаємо, українські шаблістки у фіналі Олімпійських ігор перемогли збірну Південної Кореї. Цей результат приніс Україні третю нагороду Олімпіади-2024 та перше «золото» у Парижі.

Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова провели командний турнір на високому рівні. У фіналі точилася рівна боротьба. В кінці поєдинку Ольга Харлан чудово провела заключну сутичку і принесла Україні загальну перемогу – 45-42.

Після здобуття золотої нагороди у фіналі Олімпіади-2024 у командній шаблі, фехтувальниця Ольга Харлан встановила історичне досягнення для українського спорту.

Ніколи раніше українська спортсменка не здобувала понад п'ять нагород на Олімпійських Іграх. Завдяки бронзі в особистій першості та золоту в командній у Парижі Ольга Харлан стала володаркою найбільшої кількості нагород Олімпійських Ігор – шести.