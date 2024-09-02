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Українці здобули вісім медалей у четвертий день Паралімпіади-2024

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Українці здобули вісім медалей у четвертий день Паралімпіади-2024
Українські плавці Михайло Сербін (посередині) та Данило Чуфаров (справа), які здобули золото та бронзу відповідно
фото: Міністерство молоді та спорту України

Збірна України посідає 11 місце у медальному заліку

Українські спортсмени завершили четвертий день Паралімпійських ігор-2024 у Парижі, здобувши вісім медалей. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Так, друге золото Україні принесла легкоатлетка Оксана Зубковська. Вона стрибнула у довжину на 5,78 метра. Це новий особистий рекорд сезону для українки.

Український плавець Михайло Сербін приніс Україні золото, оновивши свій світовий рекорд на дистанції 100 м на спині в класі S11.

Бронзу на цій же дистанції завоював ще один українець Данило Чуфаров.

Також бронзові медалі на дистанції 100 метрів брасом принесли плавці Євгеній Богодайко, Данило Семенихін та Анна Гонтар.

Срібну нагороду отримав веслувальник Роман Полянський. У запливі на 2000 метрів він показав час 9:14.47 хвилин.

Артем Колінько уперше в історії паралімпійського спорту України виборов бронзу в індивідуальних змаганнях з боча (гра з м'ячем для людей з обмеженими руховими можливостями, схожа на боулінг).

Після чотирьох змагальних днів збірна України посідає 11 місце у медальному заліку та має 27 медалей:

  • 3 золоті;
  • 10 срібних;
  • 14 бронзових.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Оксана Зубковська здобула для України золоту медаль на Паралімпійських іграх у Парижі. Оксана Зубковська показала найкращий результат у стрибках в довжину.

Також у неділю, 1 вересня, на Паралімпіаді-2024 відбулося 8 фіналів з плавання. В одному з них змагалися два представники України – Данило Чуфаров та Михайло Сербін. У фінальному запливі Сербін був першим на фініші та здобув «золото». Чуфаров завершив дистанцію з третім результатом. Український плавець здобув бронзову медаль.

До слова, 31 серпня в Парижі пройшов третій день Паралімпіади. Українці завоювали ще 11 медалей.

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Теги: плавання Збірна України українці паралімпійські ігри рекорд Роман Полянський золото медалі

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