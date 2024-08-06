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Анонс Олімпіади на 6 серпня: день, який має стати трампліном для майбутніх нагород

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Анонс Олімпіади на 6 серпня: день, який має стати трампліном для майбутніх нагород
Оксана Лівач задля здобуття путівки на Олімпіаду поклала на туше ексукраїнку Стадник, яка є одинадцятиразовою чемпіонкою Європи
Фото: Асоціація спортивної боротьби України

Сьогодні відбудуться важливі відбіркові змагання у веслуванні, скелелазінні, боротьбі та легкій атлетиці

В одинадцятий день Олімпійських Ігор-2024 11 українських представників виступлять у 4 видах спорту: легкій атлетиці, веслуванні на байдарках та каное, боротьбі та скелелазінні. 

Стартують на головному спортивному форумі українські веслувальники, які сьогодні змагатимуться одразу в трьох дисциплінах. Спершу байдарка-четвірка у складі Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова та Івана Семикіна спробує напряму вийти до півфіналу, таку ж мету матимуть і байдарка-двійка Олег Кухарик/Ігор Трунов та каное-двійка Людмила Лузан/Анастасія Рибачок. Для автоматичного проходу до півфінальної стадії змагань нашим екіпажам треба увійти до двійки найкращих у своїх заїздах. 

Єдиною спортсменкою від України, яка має теоретичну можливість сьогодні гарантувати собі медаль, є борчиня Оксана Лівач. Наша представниця вагової категорії до 50 кілограмів посіяна під восьмим номером і вже у другому раунді зустрінеться з лідеркою посіву Юї Сусакі з Японії. Якщо Оксані вдасться подолати цей складний бар'єр, то вона матиме всі шанси на потрапляння до фіналу та здобуття щонайменше срібної медалі

Також розпочинаються змагання Олімпіади для українських скелелазів, які вперше в історії нашої країни змагатимуться на такому рівні. Україна буде представлена у двох дисциплінах: першою вийде на свій півфінальний раунд болдерингу Євгенія Казбекова, яка виступатиме у двоборстві, а далі Ярослав Ткач намагатиметься подолати кваліфікацію та увійти до вісімки найкращих. 

Для українських легкоатлетів сьогодні йтиме боротьба за фінали. Вранці Артур Фельфнер виступить у кваліфікації метання списа та спробує потрапити до 12 найкращих за її підсумками. Увечері Анна Рижикова бігтиме в одному півфіналі 400 метрів з бар'єрами з рекордсменкою світу Сідні Маклафлін-Леврон та матиме завдання або потрапити до двійки найкращих у своєму забігу, або стати однією з двох найшвидших серед тих, хто не кваліфікувався. 

Розклад українців 6 серпня

10:30. Веслування на байдарках і каное, чоловіки. Байдарка-четвірка, 500 метрів. Попередній заїзд. Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін

11:00. Скелелазіння, жінки. Двоборство, півфінал. Болдеринг. Євгенія Казбекова

12:00. Веслування на байдарках і каное, жінки. Каное-двійка, 500 метрів. Попередній заїзд. Людмила Лузан/Анастасія Рибачок

12:00. Боротьба, жінки. Вагова категорія до 50 кілограмів. Попередні поєдинки. Оксана Лівач

12:30. Веслування на байдарках і каное, чоловіки. Байдарка-двійка, 500 метрів. Попередній заїзд. Олег Кухарик/Ігор Трунов

12:50. Легка атлетика, чоловіки. Метання списа. Кваліфікація. Артур Фельфнер

14:00. Скелелазіння, чоловіки. Швидкість, кваліфікація. Ярослав Ткач

21:07. Легка атлетика, жінки. 400 метрів з бар'єрами. Півфінал. Анна Рижикова

У разі виходу до наступних раундів

19:15. Боротьба, жінки. Вагова категорія до 50 кілограмів. Півфінали. Оксана Лівач

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Україні транслюватимуть регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo. Результати змагань також доступні на офіційному сайті Олімпійських Ігор.

До слова, Україна вчора здобула ще одну нагороду: срібним призером у вправах на паралельних брусах став гімнаст Ілля Ковтун.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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