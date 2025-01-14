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Колишня зірка баскетболу за тиждень на OnlyFans заробила більше, ніж за всю свою спортивну кар'єру

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Колишня зірка баскетболу за тиждень на OnlyFans заробила більше, ніж за всю свою спортивну кар'єру
Баскетболістка Ліз Кембідж
фото: instagram.com/ecambage

Кембідж заробляє понад $1,5 млн на рік завдяки своїй кар’єрі OnlyFans

Колишня чотириразова зірка WNBA Ліз Кембідж завершила баскетбольну кар'єру у 2022 році після взаємної домовленості з командою «Лос-Анджелес Спаркс» і завершення однорічного контракту на $170 000. Та без заробітку не залишилась. Колишня зірка баскетболу створила акаунт на платформі OnlyFans. Вже за перший тиждень роботи на OnlyFans Кембедж заробила більше грошей, ніж за всю свою професійну баскетбольну кар'єру. Про це повідомляє The Express Tribune.

Кембідж приєдналася до OnlyFans не лише заради фінансової вигоди, а й для того, щоб висловити іншу сторону себе. «Баскетбол був частиною мене, але це була не вся я», – поділилася вона.

Дівчина використовує платформу, щоб публікувати модний, художній і сугестивний вміст, який відображає її пристрасть до модельного бізнесу та творчості.

Успіх спортсменки розпалив дискусію про різницю в оплаті праці в професійному спорті, особливо якщо порівнювати її доходи WNBA з прибутками гравців NBA. Хоча Кембідж заробила $221 450 у свій найбільш високооплачуваний сезон, величезна різниця в оплаті праці очевидна. 

Зараз Кембідж заробляє понад $1,5 млн на рік завдяки своїй кар’єрі OnlyFans і продовжує зосереджуватися на створенні свого особистого бренду.

«Я не закриваю жодних дверей, але зараз я зосереджуюсь на створенні чогось нового», – наголосила дівчина.

Варто зазначити, що OnlyFans – це майданчик для продукції «індустрії для дорослих». У мережі користувачі діляться своїми відвертими фото та відео в обмін на підписку. Хоча й не тільки. Там можна і без всякої еротики поспілкуватися з улюбленим кумиром. Або підписатися на кулінарні майстер-класи.

Нагадаємо, що на початку осені минулого року голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що українці, які заробляють на акаунтах в OnlyFans, мають задекларувати свої доходи та сплачувати податки.

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Теги: спорт баскетбол заробітчани

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