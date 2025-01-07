Податок на роздягання. Як держава «розвела» моделей OnlyFans

Хто стане наступною жертвою фіскалів?

На початку осені минулого року голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що українці, які заробляють на акаунтах в OnlyFans, мають задекларувати свої доходи та сплачувати податки.

«Сфера створення платного контенту на OnlyFans громадянами України стрімко зростає. Кількість акаунтів збільшується у середньому втричі щороку. Нагадаю, що платник податку, який отримує доходи з джерел за межами України, за наслідками звітного податкового року зобов’язаний подати податкову декларацію, задекларувати такі суми з їх відповідним оподаткуванням», – зазначив Гетманцев 11 вересня.

І навів приклад: Громадянка С. одержала за створення платного контенту за декілька років понад $4 млн, громадянка «К» – понад $3 млн, а «Б» – близько $1,8 млн». При цьому ніхто зі згаданих громадянок, демонструючи оголену натуру, не сплатив податки, побідкався парламентар.

Пост Гетманцева у мережі Фейсбук. Звернемо увагу на останню фразу, яку автор супроводив милим смайликом скрин сторінки депутата

Нагадаємо, що OnlyFans – це майданчик для продукції «індустрії для дорослих». У мережі користувачі діляться своїми відвертими фото та відео в обмін на підписку. Хоча й не тільки. Там можна і без всякої еротики поспілкуватися з улюбленим кумиром. Або підписатися на кулінарні майстер-класи. Щоправда, домінує там все-таки «получника». З неї 80% грошей іде безпосередньо тому, хто демонструє свої принади, а 20% – майданчику, що дає змогу заробляти таким способом. Державної податкової служби України у цьому розкладі, як бачимо, немає.

Пізніше Гетманцев знову повернувся до теми OnlyFans. Він розповів про невідому добру жінку, яка чесно сплатила податки з отриманих доходів – 13,2 млн грн. Констатував, що такі гроші надійшли у бюджет: «Проведена органами ДПС робота вже має перші результати. Окремі платники податків, усвідомивши неминучість відповідальності за порушення вимог податкового законодавства, віддають перевагу добровільному поданню податкових декларацій, декларуванню одержаних доходів та сплаті податків».

Ще один пост нардепа: Гетманцев хвалиться, що органи ДПС зуміли перевиховати якусь модель OnlyFans скрин сторінки депутата

Звичайно, що податки мають платити абсолютно усі. І ті громадяни України, які заробляють гроші на теренах Батьківщини, і ті, які роблять це за її межами. От тільки тут є один нюанс: громадянки С., К. і Б., яких згадує Гетманцев, заробили свої мільйони доларів, поширюючи контент, який – за українським законодавством – віднесений до порнографічного. Чи не виникає тут у держави певного когнітивного дисонансу? Треба вирішити: або заробляємо, або ж забороняємо?

Законодавство України містить доволі плутані визначення порнографічного та еротичного продукту. Дослівно: «Порнографія – вульгарно-натуралістична, цинічна, непристойна фіксація статевих актів, самоцільна, спеціальна демонстрація геніталій, антиетичних сцен статевого акту, сексуальних збочень, зарисовок з натури, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти; продукція еротичного характеру – будь-які матеріальні об'єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція (…) що містить інформацію еротичного характеру, має за мету досягнення естетичного ефекту, зорієнтована на доросле населення і не збуджує в аудиторії нижчі інстинкти, не є образливою». При цьому стаття 301 Кримінального кодексу України говорить про те, що «виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів» «караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років».

Пристрасті довкола порно

Вочевидь, дисонанс таки має місце. Особливо на тлі повідомлень про те, що порноакторка Джозефіна Джексон (яка сама родом з Львівщини, справжнє ім’я – Юлія Сенюк), активно донатить на ЗСУ та бере участь у різного роду благодійних акціях. Її зусилля держава аж ніяк не засуджує, а спосіб життя – скажімо так – не оцінює.

Джозефіна Джексон разом із пораненими бійцями знялася для благодійного календаря. Гроші з його продажу підуть на реабілітацію військових з ампутаціями фото: ta.sama.actorka/instagram

Водночас із тим одеситку, яка заробляла на OnlyFans, київський суд бере штрафує на 36 тис. грн. І – зауважимо! – не за ухилення від сплати податків, а саме за виготовлення порнографії.

Адвокатка Леся Михаленко іронічно коментує цю історію для «Главкома», зауважуючи, що правоохоронці самі роблять «контрольні закупки» такого роду контенту, аби потім досліджувати його на предмет того, чи містить він ознаки порнографії. А робляться такі закупки, певна річ, на гроші платників податків.

Отож, щоб зняти нарешті усі різночитання та звільнити руки силовиків, які зайняті переглядом контенту на платформах на кшталт OnlyFans, Верховна Рада України береться за декриміналізацію порно. Перший підхід до відповідного законопроєкту (№12191) законотворці зробили у грудні 2024-го – на цьому етапі правоохоронний комітет Ради підтримав документ та рекомендував взяти його за основу.

«Ця версія більш консервативна і готувалася понад рік у дискусії з комітетом і робочою групою. Сподіваюсь, на початку наступного року зможемо винести його у залу», – зазначив народний депутат Ярослав Железняк, один з авторів законопроєкту.

За словами парламентаря, планується змінити статтю 301 ККУ так, щоб «дорослих людей за відео інтимного характеру не кидали у в’язницю». Певна річ, що за дитячу порнографію, порно без згоди тощо кримінальна відповідальність залишиться. Навіть посилиться.

«До другого читання ще буде багато доопрацювань. Але зараз треба йти далі. Особливо це стало актуальним через ситуацію з оподаткуванням моделей OnlyFans і листами-щастя від БЕБ», – пояснив нардеп.

Але що таке «листи щастя» та до чого тут ціле Бюро економічної безпеки?

Бюро економічної безпеки (БЕБ) – правоохоронний орган, покликаний протидіяти економічним злочинам проти держави. Сам БЕБ неодноразово ставало фігурантом корупційних скандалів. Один з найсвіжіших – співробітники БЕБ, ймовірно, у змові з митниками та зернотрейдерами блокували експорт зерна, вимагаючи хабарі за розблокування вантажів. Справи, порушені за статтею 301 ККУ і пов’язані з виготовленням та розповсюдженням порнографії, аж ніяк не є сферою відповідальності БЕБ. Такі кейси мають іншу підслідність – ними має займатися звичайна поліція або кіберполіція, пояснює адвокатка Михаленко.

Дай мільйон! А краще 1,8 млн…

Моделі OnlyFans, відгукуючись на заклики Гетманцева, допустили фальстарт. Їм би дочекатися, коли законопроєкт про декриміналізацію порно стане законом. Але ні. Податкова почала бомбардувати їх «листами щастя», тобто попередженнями про відповідальність за несплачені податки. Творці контенту OnlyFans піддались на тиск і закрили фіскальні борги. Після цього до них мало чи не наступного дня завітали співробітники БЕБ з обшуком. Шукали речові докази виготовлення порнографії, і у тих, хто не встиг знищити всі фото та відео, вилучали ноутбуки.

Який же злочин їм інкримінують?

А інкримінують їм «легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом». Санкція статті 209 ККУ, яка присвячена цьому злочину, передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років та конфіскацію майна. Тобто заробивши на платформі навіть $20 і задекларувавши їх, можна позбавитись квартири.

Сплативши податки, моделі оприлюднили свої доходи. А оскільки доходи отримані шляхом виготовлення «дорослого контенту», забороненого в Україні, вони є винними.

«У цій справі є два аспекти, – коментує Леся Михаленко. – Перший аспект – це порнографія, стаття 301. Другий аспект – неоподатковані доходи. А це вже стаття 212 – ухилення від сплати податків, та стаття 209 ККУ – «відмивання» коштів, одержаних злочинним шляхом. Причому цікаво, як законодавство підходить до вироків. Суд у Нових Санжарах засуджує дівчину, яка через Телеграм надіслала знайомому відверте відео, до трьох років умовно. А вона навіть не продавала це відео, вона поширила його для однієї людини! А у іншій справі вже київський суд виносить вирок хлопцеві, який засунув у піхву своєї дівчини пляшку, чим спровокував розрив внутрішніх органів та смерть потерпілої. Це трактується як ненавмисне вбивство, і злочинець теж отримує три роки умовно. Але ж є різниця між домашнім відео, яке нікому не зашкодило, і зґвалтуванням пляшкою? З точки зору суду – немає. Бо і там, і там – три роки умовно».

Тим часом, додає юристка детективи БЕБ отримали доступ до даних про всіх громадян України, які мають акаунти на платформі OnlyFans та розміщують там платний контент, і не обов’язково еротичний.

А отримали вони такий доступ за рішенням ухвалою Шевченківського районного суду Києва. У розпорядженні БЕБ, пояснює Михаленко, була справа щодо ухиляння від сплати податків з боку якоїсь агенції, дуже опосередковано пов’язаної з OnlyFans. Є такі агенції, які надають консультаційні послуги, проводять тренінги абощо для тих, хто хоче заробляти на «контенті для дорослих». І замість того, аби дати дозвіл на розкриття даних тільки тих кількох людей, які дотичні до цієї агенції, суд дає детективам БЕБ доступ до даних усіх п’яти тисяч моделей OnlyFans. Платформа, хоч і наголошує на тому, конфіденційність юзерів залишається для неї у пріоритеті, надає доступ до акаунтів, коли отримує відповідний судовий запит. Чим керувався при цьому суд – невідомо, бо з мотиваційної частини, а ухвали це не очевидно. Але всі ці п’ять тисяч громадян тепер – під прицілом БЕБ.

Щоправда, додає юристка Михаленко, після широкого розголосу, який отримали обшуки у перших моделей, БЕБ дещо знизив активність. Вона визнає: коли як фахівчиня з юридичних аспектів ведення бізнесу радила моделям OnlyFans сплатити податки, навіть не припускала, чим все обернеться.

«Надалі – не робіть помилок!» – закликає Гетманцев у своєму Телеграм-каналі, навіть не розуміючи, як двозначно це звучить. Депутат хвалиться сплаченими податками і нібито засуджує застосування 301 статті, проте не говорить про те, як допомогти моделям, які через свою законослухняність вже потрапили устали фігуранти фігурантами кримінального розслідування. скрин сторінки

БЕБ фабрикує однотипні справи, виходячи з того, що дохід OnlyFans-моделей за рік дорівнює $1,8 млн. Чому саме стільки і звідки взята ця цифра – про це треба питати у БЕБ, каже Михайленко.

«У дівчат були дуже й дуже різні доходи. Хтось заробив мільйони, а хтось – 20 доларів. Але у полі зору БЕБ опинилися вони усі, а не, скажімо, лише ті, чий дохід був вищий за якийсь поріг», – додає правниця.

«Мені відомі випадки, коли поліція відкрито вимагає гроші за те, щоб не порушувати справу за 301 статтею. Хтось би вже й радий покинути платформу OnlyFans, але над ними нависає ця сумнозвісна стаття, тож треба заробляти гроші, які вимагають деякі не дуже чисті на руку правоохоронці. А Рада тим часом не квапиться з ухваленням декриміналізації. Бо це торкається змін до Кримінального кодексу, а такі моменти завжди проходять важко», – пояснює Михаленко.

Листування з клієнткою – моделлю OnlyFans, яка запевняє, що й «близько не мала заробітку у 1,8 млн» скрин надано Лесею Михайленко

Хто наступний?

Старший фахівець Центру економічної стратегії Юрій Гайдай зазначає, що історія з БЕБ і OnlyFans продемонструвала дві дуже погані речі: «По-перше, це сигнал від БЕБ, який руйнує довіру до держави та підтверджує дуже шкідливе упередження: «Спробуєш легалізуватися? Держава тебе знищить». А по-друге, ухвала слідчого судді за клопотанням групи детективів у цій справі – це дуже поганий прецедент абсолютно непропорційного втручання у права і свободи українців».

«Що наступне? – запитує він. Тимчасовий доступ до даних, отриманих від Google про всіх його комерційних клієнтів в Україні? Дані про платні підписки?.. Сьогодні це стосується моделей платформи OnlyFans, а завтра – креаторів на YouTube, блогерів TikTok, продавців на Etsy, Amazon та інших. Будь-кого, хто наважиться вирішити питання зі сплатою податків».

Щоправда, тут є певні нюанси. TikTok як китайська платформа поки що ніяк не співпрацює з українською владою і не надає їй дані користувачів. А щодо YouTube, то коли він монетизує блогеру виплати за контент, то кваліфікує це як роялті. А українське законодавство зараховує роялті до доходів фізичної особи, а не ФОП.

Різниця полягає у сумах фіскальних відрахувань: ставка ПДФО в Україні становить 18% податку на доходи та 5% військового збору для фізичних осіб – на відміну від 5%, які сплачує ФОП на спрощеній системі оподаткування. Тобто тут вже блогерам самим вирішувати, ким їм вигідніше бути – ФОПами чи просто громадянами, які сплачують звичайний набір податків. Хоча блогери-«мільйонники», вочевидь, вже давно перебувають на контролі податкової служби.

Наталія Лебідь, «Главком»