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Стало відомо, скільки грошей заробили українські моделі на OnlyFans

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки грошей заробили українські моделі на OnlyFans
У 2022 році сума заробітку українців на платформі зросла вдвічі, у порівнянні з попереднім роком
фото з відкритих джерел

За словами нардепа Железняка, поки компанія OnlyFans платить податки в Україні, то моделі, які публікують контент на платформі, не мають такої змоги

Українські моделі на платформі OnlyFans за 2020-2022 роки заробили $123 млн. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на дані Державної податкової служби.

Понад 5 тис. контент-мейкерів на OnlyFans у 2020 році отримали приблизно $8 млн доходів, у 2021 році – понад $35 млн, а у 2022 році – майже $80 млн.

Як зазначив нардеп, компанія OnlyFans вже платить податки в Україні, але моделі – ні. «Але «актори-українці» навіть якщо і хотіли б заплатити податки, то це неможливо. Це зараз по факту явка з повинною», – зазначив нардеп.

Нагадаємо, у Верховній Раді внесено законопроєкт про декриміналізацію порно, згідно з яким кримінальна відповідальність залишиться лише за порно без згоди, екстремальне порно, порно з дітьми і його розповсюдження серед дітей. Сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми, згідно з документом, теж залишаються кримінальними злочинами. Водночас покарання за порно з дітьми пропонують посилити.

Як повідомлялося, міністр МВС відреагував на пропозицію декриміналізувати порнографію. Він заявив, що в Верховній Раді наразі є законопроєкти, які набагато важливіші для функціонування держави, сектору безпеки і оборони, аніж легалізація порнографії.

Раніше стало відомо, що від початку 2023 року із сервісу OnlyFans до державного бюджету України надійшло 23,3 млн грн у вигляді «податку на Google».

До слова, понад 2,3 тис. кримінальних справ за порнографію було зафіксовано в Україні за 7 місяців 2024 року за даними Генеральної прокуратури України (ГПУ). Кількість справ за дитячу порнографію вже третій рік поспіль перевищує кількість проваджень за дорослий контент. 

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Теги: депутат Ярослав Железняк модель податки зарплата

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