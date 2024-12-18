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БЕБ отримало дані про українців на OnlyFans

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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БЕБ отримало дані про українців на OnlyFans
Раніше повідомлялося, що 350 моделей інтернет-платформи OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходу
фото з відкритих джерел

Після отримання інформації про користувачів OnlyFans працівники БЕБ почали приходити до них з обшуками

Детективи Бюро економічної безпеки отримали доступ до персональних даних усіх українців, зареєстрованих на платформі OnlyFans. Про це свідчить рішення Шевченківського районного суду Києва від 20 вересня.

Так, суд надав групі співробітників БЕБ тимчасовий доступ до інформації «про всіх громадян України та інших осіб, які проживають на території України, які мають зареєстровані анкети (створені акаунти) на платформі OnlyFans, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також іншу інформацію (відомості) про творців платного контенту, який є у розпорядженні ДПС».

Детективи БЕБ 25 липня цього року зареєстрували кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків), ч. 3 ст. 209 КК (Легалізація незаконних доходів). За даними слідства, група осіб створила агентство, «що надає послуги дівчатам у допомозі реєстрації, розкрутки, реклами, контролю активності сторінки на соціальних платформах», у тому числі OnlyFans. Кошти від «інтернет-спілкування» організатори групи допомагали легалізувати із застосуванням віртуальних активів.

БЕБ встановило, що протягом 2021-2023 років за допомогою віртуальних активів одного з організаторів група конвертувала $1,8 млн (72 млн грн). Детективи БЕБ вважають, що таким чином організатор ухилився від сплати податків на загальну суму понад 14 млн грн.

Відтак, детектив головного підрозділу БЕБ звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до персональних даних про всіх моделей OnlyFans, які отримала Державна податкова служба України. Як обґрунтування він вказав, що «органом досудового розслідування встановлено, що відповідно офіційно оприлюдненої інформації Голови фінансового комітету Верховної Ради України Данила Гетманцева у своєму Telegram, податковою одержано інформацію щодо громадян України – творців платного контенту» на OnlyFans, з яких вони мають сплатити податки.

Суд клопотання задовольнив і надав групі з 22 детективів БЕБ доступ до даних Державної податкової служби про всіх громадян України та інших осіб, які проживають на території України, котрі мають зареєстровані анкети (створені акаунти) на OnlyFans, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також іншу інформацію.

Після отримання інформації про користувачів OnlyFans працівники БЕБ почали приходити до них з обшуками в межах цієї кримінальної справи, повідомила юристка компанії «Маєте право» Леся Михайленко. За її словами, детективи прийшли з обшуками до тих моделей OnlyFans, які вже зареєстрували ФОПи, подали декларації та сплатили податки.

Нагадаємо, 350 моделей інтернет-платформи OnlyFans, на якій можна ділитися еротичним контентом, задекларували 305,4 млн грн доходу. При цьому вони сплатили 59 млн грн податку на доходи та військового збору.

Раніше контентмейкерка інтернет-платформи OnlyFans, на якій можна ділитися еротичним контентом, після проведеної роботи податковою службою сплатила 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Теги: Данило Гетманцев суд обшук Бюро економічної безпеки України

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