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Усик звернувся до вболівальників після перемоги над Ф'юрі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Усик звернувся до вболівальників після перемоги над Ф'юрі (відео)
Усик зробив заяву після перемоги
фото: скріншот з відео

Український боксер подякував вболівальникам за підтримку

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик після зробив заяву після перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Відповідне відео боксер оприлюднив в Instagram.

«Дорогі друзі, всім доброго дня. Все добре, перемога є. Хочу подякувати всім за підтримку. Слава Богу. Дякую за молитви. Мої англійські фанати, дякую за вашу підтримку. Для мене це дуже важливо, я дуже це ціную. Дуже дякую. Слава Богу за все, слава Україні», – сказав Усик.

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Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

До того ж Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.

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Теги: спорт українці Україна бокс Олександр Усик

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