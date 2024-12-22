Усик зізнався, який бій із Ф'юрі був легшим

Олександр Усик порівняв перший і другий бій з Ф'юрі

Володар титулів WBC, WBA та WBO у надважкій вазі українець Олександр Усик прокоментував свій переможний реванш із колишнім чемпіоном Тайсоном Ф’юрі. Про це він розповів на пресконференції після реваншу.

«Чи знав я що перемагаю? Я навіть не думав про це, а просто боксував. Я продовжував дотримуватися свого плану і робив те, що казав мені мій тренер. Чи був цей поєдинок складнішим за перший? Ні, цей бій був легшим. Не легкий, але легший», – сказав він.

Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Він заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України

Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.