Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Усик зізнався, який бій із Ф'юрі був легшим

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Усик зізнався, який бій із Ф'юрі був легшим
Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу
фото з відкритих джерел

Олександр Усик порівняв перший і другий бій з Ф'юрі

Володар титулів WBC, WBA та WBO у надважкій вазі українець Олександр Усик прокоментував свій переможний реванш із колишнім чемпіоном Тайсоном Ф’юрі. Про це він розповів на пресконференції після реваншу.

«Чи знав я що перемагаю? Я навіть не думав про це, а просто боксував. Я продовжував дотримуватися свого плану і робив те, що казав мені мій тренер. Чи був цей поєдинок складнішим за перший? Ні, цей бій був легшим. Не легкий, але легший», – сказав він.

Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Він заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України

Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

Читайте також:

Теги: Олександр Усик реванш бокс спорт перемога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі
Усик вдруге переміг Ф’юрі, нафтобазу в Орлі атакували дрони: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Британський боксер не зміг повернути собі чемпіонські пояси
Який вигляд має обличчя Фʼюрі після ударів Усика: фото
Сьогодні, 05:15
Бій Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі
Ф'юрі прокоментував свою поразку в бою з Усиком
Сьогодні, 04:59
Завершився бій між Усиком та Ф'юрі
Усик вдруге здобув перемогу над Ф'юрі
Сьогодні, 01:30
Усик на зважування вийшов з прапором «Звільніть захисників «Азовсталі»
Усик на зважуванні перед боєм з Ф'юрі закликав звільнити захисників «Азовсталі»
20 грудня, 21:36
Зеленський підтримав Усика перед поєдинком з Ф'юрі
«Не сильно бий, щоб нам не заборонили Storm shadow». Зеленський поспілкувався з Усиком
20 грудня, 18:08
У ніч з 21 на 22 грудня в Саудівській Аравії пройде вечір боксу, під час якого відбудеться повторний поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі
Вперше в історії. Бій Усика з Ф'юрі судитиме штучний інтелект
18 грудня, 17:29
Поєдинок між британцем та українцем пройде в Саудівській Аравії
Поєдинок тисячоліття. Де дивитися бій-реванш Усик – Ф'юрі
16 грудня, 10:29
Зображення Усика на марці – це послання, що «світ любить сильних», а українці славляться сміливістю та стійкістю
«Укрпошта» випустила марку на честь бою Усика з Ф'юрі
12 грудня, 11:49

Новини

Усик зізнався, який бій із Ф'юрі був легшим
Усик зізнався, який бій із Ф'юрі був легшим
Як користувачі соцмереж жартують про бій Усик – Ф'юрі: добірка найкращих мемів
Як користувачі соцмереж жартують про бій Усик – Ф'юрі: добірка найкращих мемів
Дюбуа викликав Усика на бій-реванш після його перемоги над Ф’юрі
Дюбуа викликав Усика на бій-реванш після його перемоги над Ф’юрі
Який вигляд має обличчя Фʼюрі після ударів Усика: фото
Який вигляд має обличчя Фʼюрі після ударів Усика: фото
Ф'юрі прокоментував свою поразку в бою з Усиком
Ф'юрі прокоментував свою поразку в бою з Усиком
«Усім матерям України». Що сказав Усик одразу після перемоги
«Усім матерям України». Що сказав Усик одразу після перемоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 грудня 2024
37K
Герой України розповів, як українські спецпризначенці зірвали навчання НАТО
14K
Суд покарав санітара, що зникав з військового шпиталю через пристрасть до алкоголю
13K
Звільнення чи подарунок на Новий рік? Вища рада правосуддя ухвалила кадрові рішення щодо трьох служителів Феміди
12K
Який вигляд має обличчя Фʼюрі після ударів Усика: фото

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua