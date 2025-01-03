На фронті загинув чемпіон світу з карате Олександр Семенюк

Олександр Семенюк був відомий не лише своїми досягненнями на спортивній арені, а й величезним внеском у розвиток карате в Україні

У бою за Україну загинув спортсмен, тренер, багаторазовий чемпіон світу зі стильового карате Олександр Семенюк. Про це повідомляє Українська федерація карате.

«Сумна звістка сколихнула спортивну спільноту України. Під час виконання бойового завдання загинув Олександр Семенюк — спортсмен, тренер, багаторазовий чемпіон світу з стильового карате», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Олександр Семенюк був відомий не лише своїми досягненнями на спортивній арені, а й величезним внеском у розвиток карате в Україні: «Його відданість спорту та прагнення до вдосконалення надихали багатьох молодих спортсменів».

Також заслужений тренер України та засновник чернівецького клубу «Лідер» Олександр Пікулін зауважив, що Семенюк був для нього прикладом: «Олександр був не просто воїном. Для мене він уособлював цілу епоху українського карате – на яку я рівнявся, з якою змагався, і завдяки якій колись повірив у себе. Його шлях був прикладом для багатьох: шлях чесності, сили та гідності».

«Українська федерація карате, від імені всіх представників федерації, висловлює щирі співчуття родині, друзям та всім, хто знав і шанував Олександра Семенюка. Його спадщина залишиться в серцях багатьох як приклад справжнього спортсмена, воїна та наставника. Україна втратила одного з кращих своїх синів», – зауважила Українська федерація карате.

Нагадаємо, що на фронті загинув український військовий та професійний скелелаз Максим Петренко. Він загинув у віці 46 років. Спортсмен був уродженцем Луганська. На молодіжних змаганнях Максим неодноразово здобував медалі, зокрема золоті.

Раніше на фронті в Україні загинув майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи Андрій Мазанович.