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Шабля Мазепи, яку Усик підняв над рингом після бою із Ф'юрі, повернулася в Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Шабля Мазепи, яку Усик підняв над рингом після бою із Ф'юрі, повернулася в Україну
Історична реліквія кінця XVII століття повернулася в Україну
фото: Державна митна служба України

«Поява зброї українського гетьмана на світовій арені стала свідченням нашого героїчного минулого та теперішнього», – Державна митна служба

Сьогодні, 6 січня, зброя українського гетьмана Івана Мазепи, яку Олександр Усик підняв над рингом після перемоги над Тайсоном Фʼюрі у  Саудівській Аравії, повернулася в Україну. Про це повідомляє Державна митна служба України.

«Історична реліквія кінця XVII століття, яка тимчасово покинула Чернігівський обласний історичний музей імені В. Тарновського, стала символом величної історії українського народу», – йдеться у повідомленні.

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Шабля Мазепи, яку Усик підняв над рингом після перемоги над Ф'юрі
фото: Державна митна служба України

Сьогодні Київська митниця оформила у митному відношенні повернення шаблі Івана Мазепи в Україну після тимчасового вивезення для експонування в Саудівській Аравії. Шабля пройшла митне оформлення з урахуванням всіх правових норм і процедур, визначених законодавством України.

«Поява зброї українського гетьмана на світовій арені стала свідченням нашого героїчного минулого та теперішнього, відображенням епохи гетьманщини, а також продемонструвала силу та дух українців», – наголосила Державна митна служба. 

Нагадаємо, що Український боксер після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі підняв над рингом оригінальну шаблю гетьмана Івана Мазепи. Вона датована 17 століттям. Усик після бою показав унікальний артефакт мільйонам глядачів. На шаблі вигравіювано напис: «Всю надію свою на тебе покладаю, Мати Божа, захисти мене під Покровою своєю».

До слова, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся грандіозний вечір боксу. Український боксер Олександр Усик здолав британця Тайсона Ф'юрі та зберіг титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у суперважкій вазі. Боксери провели усі 12 раундів.

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Теги: спорт зброя бокс Тайсон Ф'юрі Україна Олександр Усик Іван Мазепа

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