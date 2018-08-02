Колишня росіянка Катерина Бех стала дворазовою чемпіонкою України з літнього біатлону
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Спортсменка виграла спринт і гонку переслідування на юніорській першості країни
У м. Сколе Львівської області на навчально-спортивній базі «Тисовець» відбулися перші гонки чемпіонату України з літнього біатлону серед юніорів і юніорок.
Початок турніру поклали спринти, інформує сайт biathlon.com.ua.
Юніори
1. Сергій Телень (0+2) - 21:56.7
2. Владислав Кошовець (1+0) +27.5
3. Євген Івченко (2+1) +1:10.7
Юніорки
1. Катерина Бех (1+1) - 20:18.7
2. Оксана Коваленко (2+0) +49.5
3. Ганна Коваленко (1+2) +56.9
У другий змагальний день пройшли гонки переслідування.
Юніори
1. Сергій Телень (0+1+4+2) - 31:00.1
2. Євген Івченко (1+2+0+1) +1.6
3. Руслан Бригадир (1+0+1+1) +25.2
Юніорки
1. Катерина Бех (2+0+2+0) - 34:19,8
2. Ганна Коваленко (0+1+2+2) +2:16.9
3. Катерина Свинаренко (1+0+2+0) +2:48.6