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    Колишня росіянка Катерина Бех стала дворазовою чемпіонкою України з літнього біатлону

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    Катерина Бех - Колишня росіянка Катерина Бех стала дворазовою чемпіонкою України з літнього біатлону
    Катерина Бех

    Спортсменка виграла спринт і гонку переслідування на юніорській першості країни

    У м. Сколе Львівської області на навчально-спортивній базі «Тисовець» відбулися перші гонки чемпіонату України з літнього біатлону серед юніорів і юніорок.

    Початок турніру поклали спринти, інформує сайт biathlon.com.ua.

    Юніори

    1. Сергій Телень (0+2) - 21:56.7
    2. Владислав Кошовець (1+0) +27.5
    3. Євген Івченко (2+1) +1:10.7

    Юніорки

    1. Катерина Бех (1+1) - 20:18.7
    2. Оксана Коваленко (2+0) +49.5
    3. Ганна Коваленко (1+2) +56.9

    У другий змагальний день пройшли гонки переслідування.

    Юніори

    1. Сергій Телень (0+1+4+2) - 31:00.1
    2. Євген Івченко (1+2+0+1) +1.6
    3. Руслан Бригадир (1+0+1+1) +25.2

    Юніорки

    1. Катерина Бех (2+0+2+0) - 34:19,8
    2. Ганна Коваленко (0+1+2+2) +2:16.9
    3. Катерина Свинаренко (1+0+2+0) +2:48.6

    біатлон чемпіонат України спринт російські спортсмени
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