Олімпіада-2026. Результати українців 13 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Олімпіада-2026. Результати українців 13 лютого
Кирило Марсак показав найкращий за 24 роки виступ для України на Олімпіаді у чоловічому одиночному катанні
фото: Reuters

13 лютого виявилося одним з найважчих у плані результатів для України днем

13 лютого 2026 року українські спортсмени продовжили виступати на зимових Олімпійських іграх 2026 у подіях, де розігрувалися медалі. Про їхні результати повідомляє «Главком»

Важкий день для Кирила Марсака

Після неймовірного прориву в короткій програмі, де український фігурист Кирило Марсак встановив особистий рекорд та посів проміжне 11-те місце, довільний прокат став для 21-річного фігуриста справжнім випробуванням. Попри величезні очікування вболівальників, «чистого» виступу не вийшло. Українець зазнав падінь, а також помилився у техніці виконання стрибків. 

Марсак отримав за довільну програму 137,28 бала, що значно нижче його потенціалу. Сумарна оцінка склала 224,17 бала, що опустило українця на 19-ту сходинку загального заліку. Сам фігурист назвав цей прокат «найгіршим у сезоні». На результаті позначилося падіння та загальна психологічна напруга навколо української збірної та виступ в одній розминці з росіянином Петром Гуммеником.

Попри розчарування самого спортсмена, цей результат є найкращим для України в чоловічому фігурному катанні за останні 24 роки. 

Непростий спринт для українців

Біатлонна траса в Антхольц-Антерсельві цього дня не була прихильною до наших снайперів. Хоча швидкість на дистанції дозволяла сподіватися на високі місця, стрільба знову внесла свої корективи в чоловічому спринті на 10 км.

Молодий Віталій Мандзин із одним промахом на «стійці» зумів заїхати у топ-30, посівши 24-те місце. Капітан команди Дмитро Підручний фінішував 27-м з 2 промахами. Дмитро традиційно боровся до останнього метра, але зайве коло штрафу на кожному рубежі відкинуло його від боротьби за топ-15.

Дебютант Олімпіади Богдан Борковський став 63-м, а Антон Дудченко, на жаль, неочікувано провалив стрільбу і опинився на 88-й позиції. 

Головний позитивом дня стало те, що і Мандзин, і Підручний кваліфікувалися до гонки переслідування, де матимуть шанс відіграти позиції. Вони стануть важливими для участі у гонці з масовим стартом, куди наразі обоє проходять. 

Ненайкращий заїзд від Олександра Лісогора

У лижних перегонах у гонці з роздільним стартом на 10 км вільним стилем вболівальники сподівалися на прогрес Олександра Лісогора. Після відносно непоганих виступів на етапах Кубка світу саме в цій дисципліні, Олімпіада поки що дається лідеру нашої лижної збірної важко.

У підсумку Олександр фінішував на 60-му місці серед понад 100 учасників. Програш лідеру, яким був норвежець Йоганнес Клебо, склав понад дві хвилини на такій короткій дистанції. Лісогору не вдалося втримати високий темп на другій половині дистанції, що не дозволило йому зачепитися за топ-50.

Інший українець, Дмитро Драгун, завершив гонку на 71-й позиції.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 14 лютого українці змагатимуться у семи дисциплінах

