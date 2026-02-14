Гашек: Коветрі очолила Олімпіаду, яка була рекламою російської імперіалістичної війни

Легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек прокоментував відсторонення від Олімпіади Владислава Гераскевича. Про це повідомляє «Главком».

«Цю жінку (Кірсті Ковентрі – «Главком») завжди пам'ятатимуть як ту, яка очолила Олімпіаду, яка була рекламою російської імперіалістичної війни, через яку загинуло багато людей. Шолом Гераскевича переслідуватиме її до кінця життя», – заявив Гашек.

Варто зазначити, що Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Як відомо, 12 лютого Владислава Гераскевича відсторонили від Ігор за 45 хвилин до старту. 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) заслухав його справу. Поки атлет виїжджає з Італії, не чекаючи на рішення через пропущені заїзди, російська пропаганда через своїх агентів впливу намагається дискредитувати його в очах світової спільноти.

Нагадаємо, адвокат Владислава Гераскевича Євген Пронін прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) відхилити позов скелетоніста проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF).

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який було подано проти Міжнародного олімпійського комітета (МОК) у справі спортсмена про його дискваліфікацію зі змагань на Олімпійських іграх.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Після цього українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.

Також повідомлялося, що Владислав Гераскевич дав перший коментар після виходу із зали суду CAS, де відбувалося слухання його справи про дискваліфікацію з Олімпійських ігор. Гераскевич зізнався, що «радий» тому, як минуло слухання, а також окремо наголосив, що не збирається повертатися у Кортіну після його завершення розгляду справи.

