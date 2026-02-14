Головна Спорт Новини
Олімпійський чемпіон заявив, що шолом Гераскевича переслідуватиме очільницю МОК до кінця її життя

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Олімпійський чемпіон заявив, що шолом Гераскевича переслідуватиме очільницю МОК до кінця її життя
Гашек розкритикував очільницю МОК Ковентрі
фото: Getty Images

Гашек: Коветрі очолила Олімпіаду, яка була рекламою російської імперіалістичної війни

Легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек прокоментував відсторонення від Олімпіади Владислава Гераскевича. Про це повідомляє «Главком».

«Цю жінку (Кірсті Ковентрі – «Главком») завжди пам'ятатимуть як ту, яка очолила Олімпіаду, яка була рекламою російської імперіалістичної війни, через яку загинуло багато людей. Шолом Гераскевича переслідуватиме її до кінця життя», – заявив Гашек.

Варто зазначити, що Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Як відомо, 12 лютого Владислава Гераскевича відсторонили від Ігор за 45 хвилин до старту. 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) заслухав його справу. Поки атлет виїжджає з Італії, не чекаючи на рішення через пропущені заїзди, російська пропаганда через своїх агентів впливу намагається дискредитувати його в очах світової спільноти.

Нагадаємо, адвокат Владислава Гераскевича Євген Пронін прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) відхилити позов скелетоніста проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF). 

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який було подано проти Міжнародного олімпійського комітета (МОК) у справі спортсмена про його дискваліфікацію зі змагань на Олімпійських іграх.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Після цього українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.

Також повідомлялося, що Владислав Гераскевич дав перший коментар після виходу із зали суду CAS, де відбувалося слухання його справи про дискваліфікацію з Олімпійських ігор. Гераскевич зізнався, що «радий» тому, як минуло слухання, а також окремо наголосив, що не збирається повертатися у Кортіну після його завершення розгляду справи.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Теги: Олімпіада МОК Владислав Гераскевич Кірсті Ковентрі олімпійські ігри

Владислав та Михайло Гераскевич відомі своє активною протидією допуску росіян на міжнародні спортивні змагання
Все почалося не з шолома. Як батько та син Гераскевичі ведуть боротьбу з Росією у світовому спорті
11 лютого, 17:57
Владислав Гераскевич
Олімпійський рух має зупиняти війни, а не мовчати про злочини
12 лютого, 14:34
Сторона Владислава Гераскевича розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про його дискваліфікацію
Спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію
Вчора, 18:55
Росіяни перетворили анексований Крим на свою тренувальну базу – збори тут вони проводили у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках
Російські фристайлісти, які незаконно відвідували Крим, пропустять Олімпіаду-2026
19 сiчня, 11:44
Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії
Визначився склад збірної України з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026
21 сiчня, 15:45
Шлепер вирішила відновити свою кар'єру, і тому її спільний виступ з сином став можливим
Мати та син уперше в історії Білих Олімпіад одночасно представлять свою країну
26 сiчня, 13:45
Кенворді здобув срібну медаль на Олімпіаді-2014 у хафпайпі
Черговий політичний скандал на Олімпіаді-2026. Американо-британський фристайліст ледь уник дискваліфікації
7 лютого, 14:49
МОК заборонив Гераскевичу виступати на Олімпіаді у шоломі, на якому зображені вбиті окупантами українські спортсмени
Легендарний хокеїст заявив, що Олімпіада перетворилася на рекламу війни РФ проти України
10 лютого, 10:25
Владислав Гераскевич не зможе виступити на Олімпіаді
«Спорт не означає безпам'ятство». Зеленський підтримав Гераскевича після дискваліфікації
12 лютого, 14:21

