Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 14 лютого

Українська команда намагатиметься відкрити другий тиждень змагань в Італії продуктивно

У суботу, 14 лютого 2026 року, пройде восьмий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».

Перші в історії Олімпіад медалі будуть розіграні у новій дисципліні фристайлу – парному могулі. Хоча динаміка спроб є подібною, у дабл-могулі змагання відбуваються у форматі дуелей на виліт. Це додає цікавості змаганням і змушує спортсменів ризикувати задля кращого результату.

Також цього дня пройде багато командних змагань. Окрім традиційних ігрових видів, відбудуться естафети у лижних перегонах та шорт-треку, а також пройде командне переслідування у ковзанярському спорті.

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.

Розклад восьмого дня Олімпійських ігор 2026 Час Вид спорту Подія / Етап 14 лютого 10:05 Керлінг Жінки. Італія – Китай 10:05 Керлінг Жінки. Велика Британія – Канада 10:05 Керлінг Жінки. Швейцарія – Японія 11:00 Гірські лижі Гігантський слалом. Чоловіки. Спроба 1 11:30 Фристайл Парний могул. Жінки. 1/16 фіналу 12:46 Фристайл 🥇 Парний могул. Жінки. Великий фінал 13:00 Лижні гонки 🥇 Естафета. Жінки (4х7,5 км) 13:10 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група B. Швеція – Словаччина 13:10 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група C. Німеччина – Латвія 14:30 Гірські лижі 🥇 Гігантський слалом. Чоловіки. Спроба 2 15:05 Керлінг Чоловіки. Чехія – Велика Британія 15:05 Керлінг Чоловіки. Швеція – Китай 15:05 Керлінг Чоловіки. Швейцарія – Канада 15:05 Керлінг Чоловіки. Німеччина – США 15:45 Біатлон 🥇 Спринт. Жінки 17:00 Ковзани Командне переслідування. Жінки. Чвертьфінали 17:40 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група B. Фінляндія – Італія 17:40 Хокей Жінки. Чвертьфінал. Канада – Німеччина 18:00 Ковзани 🥇 500 м. Чоловіки 19:00 Скелетон Жінки. Заїзд 3 19:45 Трамплін Великий трамплін. Чоловіки. Перший раунд 20:05 Керлінг Жінки. Канада – Швейцарія 20:05 Керлінг Жінки. Японія – США 20:05 Керлінг Жінки. Південна Корея – Данія 20:05 Керлінг Жінки. Італія – Швеція 20:30 Фристайл Біг-ейр. Жінки. Кваліфікація 20:37 Скелетон 🥇 Жінки. Заїзд 4 20:57 Трамплін 🥇 Чоловіки, великий трамплін. Фінал 21:15 Шорт-трек 1500 м. Чоловіки. Чвертьфінали 22:01 Шорт-трек 1000 м. Жінки. Попередні заїзди 22:10 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група C. США – Данія 22:10 Хокей Жінки. Чвертьфінал. Фінляндія – Швейцарія 23:05 Шорт-трек Естафета. Жінки. Півфінали 21:15 Шорт-трек 🥇 1500 м. Чоловіки. Фінал A Виступи українців 14 лютого Восьмий змагальний день для України є доволі неоднозначним. З одного боку, це найменш перспективний день Олімпіади для здобуття і медалей, і високих результатів. Хіба що можуть бути сподівання на виступ українських біатлоністок у спринті, де Христина Дмитренко була дванадцятою на Чемпіонаті світу два роки тому. Разом з тим, стартують змагання у біг-ейрі, де Катерина Коцар виборола для України першу в історії медаль Кубка світу та неодноразово була у фіналах на головних змаганнях сезону. Не можна забувати і про стрибки на лижах з трампліна: Євген Марусяк виступатиме у своєму коронному виді – великому трампліні, де неодноразово потрапляв в очкову зону (топ-30) на етапах Кубка світу. Останні декілька змагань українець демонструє потужну форму, тому він цілком може поборотися за високе місце. Відкриє для себе змагання у шорт-треку Олег Гандей, який змагатиметься на непрофільній для себе дистанції 1500 метрів.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 13 лютого відбувся чоловічий спринт з біатлону на Олімпіаді. Віталію Мандзину та Дмитру Підручному вдалося пробитися до топ-30.