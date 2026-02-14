Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 14 лютого
Українська команда намагатиметься відкрити другий тиждень змагань в Італії продуктивно
У суботу, 14 лютого 2026 року, пройде восьмий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком».
Перші в історії Олімпіад медалі будуть розіграні у новій дисципліні фристайлу – парному могулі. Хоча динаміка спроб є подібною, у дабл-могулі змагання відбуваються у форматі дуелей на виліт. Це додає цікавості змаганням і змушує спортсменів ризикувати задля кращого результату.
Також цього дня пройде багато командних змагань. Окрім традиційних ігрових видів, відбудуться естафети у лижних перегонах та шорт-треку, а також пройде командне переслідування у ковзанярському спорті.
Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна.
Розклад восьмого дня Олімпійських ігор 2026
|Час
|Вид спорту
|Подія / Етап
|14 лютого
|10:05
|Керлінг
|Жінки. Італія – Китай
|10:05
|Керлінг
|Жінки. Велика Британія – Канада
|10:05
|Керлінг
|Жінки. Швейцарія – Японія
|11:00
|Гірські лижі
|Гігантський слалом. Чоловіки. Спроба 1
|11:30
|Фристайл
|Парний могул. Жінки. 1/16 фіналу
|12:46
|Фристайл
|🥇 Парний могул. Жінки. Великий фінал
|13:00
|Лижні гонки
|🥇 Естафета. Жінки (4х7,5 км)
|13:10
|Хокей
|Чоловіки. Попередній етап, група B. Швеція – Словаччина
|13:10
|Хокей
|Чоловіки. Попередній етап, група C. Німеччина – Латвія
|14:30
|Гірські лижі
|🥇 Гігантський слалом. Чоловіки. Спроба 2
|15:05
|Керлінг
|Чоловіки. Чехія – Велика Британія
|15:05
|Керлінг
|Чоловіки. Швеція – Китай
|15:05
|Керлінг
|Чоловіки. Швейцарія – Канада
|15:05
|Керлінг
|Чоловіки. Німеччина – США
|15:45
|Біатлон
|🥇 Спринт. Жінки
|17:00
|Ковзани
|Командне переслідування. Жінки. Чвертьфінали
|17:40
|Хокей
|Чоловіки. Попередній етап, група B. Фінляндія – Італія
|17:40
|Хокей
|Жінки. Чвертьфінал. Канада – Німеччина
|18:00
|Ковзани
|🥇 500 м. Чоловіки
|19:00
|Скелетон
|Жінки. Заїзд 3
|19:45
|Трамплін
|Великий трамплін. Чоловіки. Перший раунд
|20:05
|Керлінг
|Жінки. Канада – Швейцарія
|20:05
|Керлінг
|Жінки. Японія – США
|20:05
|Керлінг
|Жінки. Південна Корея – Данія
|20:05
|Керлінг
|Жінки. Італія – Швеція
|20:30
|Фристайл
|Біг-ейр. Жінки. Кваліфікація
|20:37
|Скелетон
|🥇 Жінки. Заїзд 4
|20:57
|Трамплін
|🥇 Чоловіки, великий трамплін. Фінал
|21:15
|Шорт-трек
|1500 м. Чоловіки. Чвертьфінали
|22:01
|Шорт-трек
|1000 м. Жінки. Попередні заїзди
|22:10
|Хокей
|Чоловіки. Попередній етап, група C. США – Данія
|22:10
|Хокей
|Жінки. Чвертьфінал. Фінляндія – Швейцарія
|23:05
|Шорт-трек
|Естафета. Жінки. Півфінали
|21:15
|Шорт-трек
|🥇 1500 м. Чоловіки. Фінал A
Виступи українців 14 лютого
Восьмий змагальний день для України є доволі неоднозначним. З одного боку, це найменш перспективний день Олімпіади для здобуття і медалей, і високих результатів. Хіба що можуть бути сподівання на виступ українських біатлоністок у спринті, де Христина Дмитренко була дванадцятою на Чемпіонаті світу два роки тому.
Разом з тим, стартують змагання у біг-ейрі, де Катерина Коцар виборола для України першу в історії медаль Кубка світу та неодноразово була у фіналах на головних змаганнях сезону.
Не можна забувати і про стрибки на лижах з трампліна: Євген Марусяк виступатиме у своєму коронному виді – великому трампліні, де неодноразово потрапляв в очкову зону (топ-30) на етапах Кубка світу. Останні декілька змагань українець демонструє потужну форму, тому він цілком може поборотися за високе місце.
Відкриє для себе змагання у шорт-треку Олег Гандей, який змагатиметься на непрофільній для себе дистанції 1500 метрів.
Медальний залік Олімпійських ігор 2026
Нагадаємо, що 13 лютого відбувся чоловічий спринт з біатлону на Олімпіаді. Віталію Мандзину та Дмитру Підручному вдалося пробитися до топ-30.
