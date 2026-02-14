Головна Спорт Новини
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 14 лютого

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 14 лютого
Євген Марусяк показував високі результати на великому трампліні у другій частині сезону
фото: Stylowo z Telemarkiem

Українська команда намагатиметься відкрити другий тиждень змагань в Італії продуктивно

У суботу, 14 лютого 2026 року, пройде восьмий змагальний день зимової Олімпіади у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Про найцікавіші змагання цього дня повідомляє «Главком»

Перші в історії Олімпіад медалі будуть розіграні у новій дисципліні фристайлу – парному могулі. Хоча динаміка спроб є подібною, у дабл-могулі змагання відбуваються у форматі дуелей на виліт. Це додає цікавості змаганням і змушує спортсменів ризикувати задля кращого результату. 

Також цього дня пройде багато командних змагань. Окрім традиційних ігрових видів, відбудуться естафети у лижних перегонах та шорт-треку, а також пройде командне переслідування у ковзанярському спорті. 

Детальний перелік подій зазначений нижче. Варто зазначити, що час змагань вказаний київський, а жирним шрифтом виділено ті дисципліни, де виступить Україна. 

Читайте також: Де і коли вболівати за Україну? Гід по Олімпіаді 2026: розклад змагань

Розклад восьмого дня Олімпійських ігор 2026

Час Вид спорту Подія / Етап
14 лютого
10:05 Керлінг Жінки. Італія – Китай
10:05 Керлінг Жінки. Велика Британія – Канада
10:05 Керлінг Жінки. Швейцарія – Японія
11:00 Гірські лижі Гігантський слалом. Чоловіки. Спроба 1
11:30 Фристайл Парний могул. Жінки. 1/16 фіналу
12:46 Фристайл 🥇 Парний могул. Жінки. Великий фінал
13:00 Лижні гонки 🥇 Естафета. Жінки (4х7,5 км)
13:10 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група B. Швеція – Словаччина
13:10 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група C. Німеччина – Латвія
14:30 Гірські лижі 🥇 Гігантський слалом. Чоловіки. Спроба 2
15:05 Керлінг Чоловіки. Чехія – Велика Британія
15:05 Керлінг Чоловіки. Швеція – Китай
15:05 Керлінг Чоловіки. Швейцарія – Канада
15:05 Керлінг Чоловіки. Німеччина – США
15:45 Біатлон 🥇 Спринт. Жінки
17:00 Ковзани Командне переслідування. Жінки. Чвертьфінали
17:40 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група B. Фінляндія – Італія
17:40 Хокей Жінки. Чвертьфінал. Канада – Німеччина
18:00 Ковзани 🥇 500 м. Чоловіки
19:00 Скелетон Жінки. Заїзд 3
19:45 Трамплін Великий трамплін. Чоловіки. Перший раунд 
20:05 Керлінг Жінки. Канада – Швейцарія
20:05 Керлінг Жінки. Японія – США
20:05 Керлінг Жінки. Південна Корея – Данія
20:05 Керлінг Жінки. Італія – Швеція
20:30 Фристайл Біг-ейр. Жінки. Кваліфікація
20:37 Скелетон 🥇 Жінки. Заїзд 4
20:57 Трамплін 🥇 Чоловіки, великий трамплін. Фінал
21:15 Шорт-трек 1500 м. Чоловіки. Чвертьфінали
22:01 Шорт-трек 1000 м. Жінки. Попередні заїзди
22:10 Хокей Чоловіки. Попередній етап, група C. США – Данія
22:10 Хокей Жінки. Чвертьфінал. Фінляндія – Швейцарія
23:05 Шорт-трек Естафета. Жінки. Півфінали
21:15 Шорт-трек 🥇 1500 м. Чоловіки. Фінал A

Виступи українців 14 лютого

Восьмий змагальний день для України є доволі неоднозначним. З одного боку, це найменш перспективний день Олімпіади для здобуття і медалей, і високих результатів. Хіба що можуть бути сподівання на виступ українських біатлоністок у спринті, де Христина Дмитренко була дванадцятою на Чемпіонаті світу два роки тому. 

Разом з тим, стартують змагання у біг-ейрі, де Катерина Коцар виборола для України першу в історії медаль Кубка світу та неодноразово була у фіналах на головних змаганнях сезону.

Не можна забувати і про стрибки на лижах з трампліна: Євген Марусяк виступатиме у своєму коронному виді – великому трампліні, де неодноразово потрапляв в очкову зону (топ-30) на етапах Кубка світу. Останні декілька змагань українець демонструє потужну форму, тому він цілком може поборотися за високе місце.

Відкриє для себе змагання у шорт-треку Олег Гандей, який змагатиметься на непрофільній для себе дистанції 1500 метрів. 

Читайте також:

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що 13 лютого відбувся чоловічий спринт з біатлону на Олімпіаді. Віталію Мандзину та Дмитру Підручному вдалося пробитися до топ-30. 

Теги: Олімпіада спринт Україна гірські лижі естафета Христина Дмитренко Євген Марусяк біатлон шорт-трек стрибки з трампліна фристайл

Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 14 лютого
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 14 лютого
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 13 лютого
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 13 лютого
МОК опинився під шквалом критики за продаж футболок з символікою Олімпіади часів нацизму
МОК опинився під шквалом критики за продаж футболок з символікою Олімпіади часів нацизму
Зеленський зустрівся з Гераскевичем та нагородив його орденом Свободи
Зеленський зустрівся з Гераскевичем та нагородив його орденом Свободи
Гераскевича зустріли оплесками на українській вечері в Мюнхені
Гераскевича зустріли оплесками на українській вечері в Мюнхені
Італійська біатлоністка виграла суд щодо вживання допінгу і виступить на Олімпіаді
Італійська біатлоністка виграла суд щодо вживання допінгу і виступить на Олімпіаді

