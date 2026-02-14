Головна Спорт Новини
Фанати загребського «Динамо» вшанували полеглого захисника України (фото)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Фанати загребського «Динамо» вшанували полеглого захисника України (фото)
Олександр Красіков був фанатом «Динамо» і представник фанатського колективу HTF

Олександр Красіков воював в 93-й механізованій бригаді «Холодний Яр», загинув під час виконання бойового завдання

Фанати загребського «Динамо» вшанували полеглого захисника України Олександра Красікова, який був фанатом «Динамо» (Київ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WBC Ультрас «Динамо».

«Банер на честь Олександра «Самбо» Красікова від наших братів з «Динамо» Загреб. Слава герою! Hvala vam, braćo!», – йдеться у дописі ультрас «Динамо».

Олександр Красіков був фанатом «Динамо» і представник фанатського колективу HTF.

«За роки активного біло-синього фанатизму Олександр брав участь в багатьох визначних навколофутбольних подіях нашого руху і був невід'ємною його частиною. У своєму активі мав золотий сезон за ВКДК.

Воював в 93-й механізованій бригаді «Холодний Яр», загинув під час виконання бойового завдання. Це неабияка втрата для нашого руху, ми завжди будемо пам'ятати тебе, брате!», – йдеться у дописі ультрас «Динамо».

Нагадаємо, у російських містах відбулися акції проти російського диктатора Володимира Путіна, ініціаторами яких стали українські ультрас. 

У минулому році українські ультрас зробили звернення до європейських фанатів та патріотів з закликом провести акцію проти Путіна. До акції долучилися і мешканці Росії.

Акції з антипутінськими написами, зокрема, відбулися в Грозному, Москві, Архангельську, Санкт-Петербурзі, Чебоксарах, Красноуфімську, Воронежі та Єкатеринбурзі. 

