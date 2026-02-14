Головна Спорт Новини
Скандально відомий колишній український дипломат бере участь в російській кампанії проти олімпійця Гераскевича

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Одіозний ексдипломат Теліженко підтримав цькування Гераскевича

Скандально відомий колишній співробітник посольства України у США Андрій Теліженко, якого американська влада офіційно визнала російським агентом, долучився до інформаційної кампанії проти українського скелетоніста Владислава Гераскевича. На тлі судового процесу в CAS Теліженко спробував висміяти позицію атлета, який захищає право вшанувати пам'ять загиблих колег на Олімпіаді-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Андрія Теліженко.

У своєму дописі підсанкційний ексдипломат в іронічній формі прокоментував ситуацію навколо дискваліфікації Гераскевича через «шолом пам'яті» з портретами 24 убитих Росією спортсменів і дітей.

«Варіація шолома для олімпійської збірної України. Гераскевич доказав: щоби стати героєм Олімпіади, виступати на ній зовсім не обов’язково», – написав Теліженко.

Скандально відомий колишній український дипломат бере участь в російській кампанії проти олімпійця Гераскевича фото 1
скріншот

Такі висловлювання фактично дублюють наративи МОК, які під час суду в Мілані також називали патріотизм Гераскевича та вручення йому ордена Свободи «політичною акцією».

Андрій Теліженко – фігура з антиукраїнською репутацією. У 2021 році Міністерство фінансів США запровадило проти нього персональні санкції за участь у російській мережі зовнішнього впливу та втручання у вибори.

Як відомо, 12 лютого Владислава Гераскевича відсторонили від Ігор за 45 хвилин до старту. 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) заслухав його справу. Поки атлет виїжджає з Італії, не чекаючи на рішення через пропущені заїзди, російська пропаганда через своїх агентів впливу намагається дискредитувати його в очах світової спільноти.

Нагадаємо, адвокат Владислава Гераскевича Євген Пронін прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) відхилити позов скелетоніста проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF). 

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який було подано проти Міжнародного олімпійського комітета (МОК) у справі спортсмена про його дискваліфікацію зі змагань на Олімпійських іграх.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Після цього українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.

Також повідомлялося, що Владислав Гераскевич дав перший коментар після виходу із зали суду CAS, де відбувалося слухання його справи про дискваліфікацію з Олімпійських ігор. Гераскевич зізнався, що «радий» тому, як минуло слухання, а також окремо наголосив, що не збирається повертатися у Кортіну після його завершення розгляду справи.

Теги: росія Олімпіада Владислав Гераскевич

