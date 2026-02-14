Одіозний ексдипломат Теліженко підтримав цькування Гераскевича

Скандально відомий колишній співробітник посольства України у США Андрій Теліженко, якого американська влада офіційно визнала російським агентом, долучився до інформаційної кампанії проти українського скелетоніста Владислава Гераскевича. На тлі судового процесу в CAS Теліженко спробував висміяти позицію атлета, який захищає право вшанувати пам'ять загиблих колег на Олімпіаді-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Андрія Теліженко.

У своєму дописі підсанкційний ексдипломат в іронічній формі прокоментував ситуацію навколо дискваліфікації Гераскевича через «шолом пам'яті» з портретами 24 убитих Росією спортсменів і дітей.

«Варіація шолома для олімпійської збірної України. Гераскевич доказав: щоби стати героєм Олімпіади, виступати на ній зовсім не обов’язково», – написав Теліженко.

Такі висловлювання фактично дублюють наративи МОК, які під час суду в Мілані також називали патріотизм Гераскевича та вручення йому ордена Свободи «політичною акцією».

Андрій Теліженко – фігура з антиукраїнською репутацією. У 2021 році Міністерство фінансів США запровадило проти нього персональні санкції за участь у російській мережі зовнішнього впливу та втручання у вибори.

Як відомо, 12 лютого Владислава Гераскевича відсторонили від Ігор за 45 хвилин до старту. 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) заслухав його справу. Поки атлет виїжджає з Італії, не чекаючи на рішення через пропущені заїзди, російська пропаганда через своїх агентів впливу намагається дискредитувати його в очах світової спільноти.

