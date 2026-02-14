В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 14 лютого, в Україні хмарно, в деяких областях невеликий дощ, ожеледь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У південній частині, східних, більшості центральних областей, вночі на Закарпатті та Прикарпатті дощі, вночі подекуди з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вночі та в першій половині дня у північних, більшості західних, центральних і Харківській областях утворюватиметься туман, також вночі на дорогах, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, рухатиметься зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень до +5°, на Закарпатті та півдні країни вночі в межах 1..6° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 12°.

Прогноз погоди на 14 лютого Укргідрометцентр

У суботу, 14 лютого, у Києві хмарно. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман, по області на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі від 3° тепла до 1° морозу, вдень 0-5° тепла, у столиці вночі 0-2° тепла, вдень 2-4°.

Як відомо, цього тижня погода в Україні буде нестабільною. Після нічних атак на енергосистему та вимушеного зниження генерації АЕС, синоптична ситуація додасть клопотів: очікується проходження активного циклону, який принесе сніг та крижаний дощ, а ближче до вихідних – значне потепління. Найхолоднішим буде початок тижня, а найтеплішим – кінець.