Зіркові українські спортсмени стали батьками доньки

У Марини Бех-Романчук та Михайла Романчука народилася донька

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук та олімпійський призер з плавання Михайло Романчук стали батьками доньки. Про це повідомляє «Главком».

Як Бех-Романчук повідомила важливу новину

«13 лютого 2026 року. О 19.40 на світ зʼявилась наша найкраща дівчинка. 3150 г/51 см суцільного щастя», – написала Бех-Романчук в Instagram.

Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук: що відомо

Марина Бех-Романчук – 30-річна українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у довжину та потрійному стрибку.

Чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку. Чемпіонка континентальної першості у приміщенні 2021 року в стрибках у довжину.

Срібна медалістка світової першості 2019 року зі стрибків у довжину.

У сезоні-2023 Марина Бех-Романчук вперше в кар'єрі стала віцечемпіонкою світу з потрійного стрибка. А також здобула у цьому виді «золото» Європейських ігор у Польщі.

Двічі ставала медалісткою фіналів Діамантової ліги – у 2021 році «бронза» у стрибках у довжину, а у 2022-му в потрійному стрибку.

29-річний Михайло Романчук – чотириразовий медаліст чемпіонатів світу з водних видів спорту: двічі срібний призер на 1500 м вільним стилем, бронзовий медаліст на 800 м вільним стилем та у плаванні на відкритій воді (5 км).

Він здобув дві медалі на Олімпіаді-2020: срібло на 1500 метрах та бронзу на 800 метрах вільним стилем.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук була дискваліфікована Athletics Integrity Unit на чотири роки через вживання допінгу.