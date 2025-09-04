Конор Макгрегор балотуватиметься у президенти Ірландії

Спортсмен закликав громадян відразу звертатися до місцевих депутатів із проханням висунути його кандидатуру

Зірка MMA та колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор оголосив про намір балотуватися на посаду президента Ірландії. Він закликав громадян і місцевих депутатів підтримати його кандидатуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис спортсмена.

Конор Макгрегор закликав громадян відразу звертатися до місцевих депутатів із проханням висунути його кандидатуру, назвавши їх «опорою громад». «Як президент, я не підпишу жодного законопроєкту, поки він не буде спочатку винесений на розгляд народу!» – заявив він.

Спортсмен додав, що депутати є опорою громад, адже вони працюють більше і роблять більше для людей, ніж депутати Ойрехтаса (парламенту Ірландії), які «раз за разом підводять цю країну».

«Якщо ви є депутатом, який відчуває, що ваш голос ігнорують, ваші руки зв’язані, а вашу громаду не помічають, то я прошу вас підтримати мене. Висуньте мою кандидатуру, і я надам вам платформу та владу, щоб вас дійсно почули. Якщо ви хочете проголосувати за Макгрегора, починайте вже зараз. Зателефонуйте сьогодні до вашого місцевого депутата і вимагайте змін», – каже боєць.

Як відомо, Макгрегор не вперше заявляє про намір балотуватися на пост президента Ірландії. Минулий такий випадок трапився у березні 2025 року, викликавши хвилю реакцій у соцмережах.

Тоді Макгрегор вирішив провести кампанію як лідер опозиції до Європейського міграційного пакту, який створить спрощений підхід до безпеки кордонів та імміграції та прискорить процес надання притулку для членів Європейського Союзу. У своєму дописі в Х він писав: «Це майбутнє Ірландії зі мною як президентом. Усі громадяни Ірландії мають право голосу та вибір щодо свого майбутнього!».

До слова, президент Ірландії виконує переважно церемоніальні функції, але має моральний вплив на суспільство. Макгрегор, якого раніше критикували за резонансні висловлювання, активно коментував політику, зокрема, ситуацію з імміграцією та безпекою.