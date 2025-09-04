Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Конор Макгрегор балотуватиметься у президенти Ірландії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Конор Макгрегор балотуватиметься у президенти Ірландії
Зірка MMA закликав громадян і місцевих депутатів підтримати його кандидатуру
скріншот з відео Макгрегора

Спортсмен закликав громадян відразу звертатися до місцевих депутатів із проханням висунути його кандидатуру

Зірка MMA та колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор оголосив про намір балотуватися на посаду президента Ірландії. Він закликав громадян і місцевих депутатів підтримати його кандидатуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис спортсмена.

Конор Макгрегор закликав громадян відразу звертатися до місцевих депутатів із проханням висунути його кандидатуру, назвавши їх «опорою громад». «Як президент, я не підпишу жодного законопроєкту, поки він не буде спочатку винесений на розгляд народу!» – заявив він.

Спортсмен додав, що депутати є опорою громад, адже вони працюють більше і роблять більше для людей, ніж депутати Ойрехтаса (парламенту Ірландії), які «раз за разом підводять цю країну».

«Якщо ви є депутатом, який відчуває, що ваш голос ігнорують, ваші руки зв’язані, а вашу громаду не помічають, то я прошу вас підтримати мене. Висуньте мою кандидатуру, і я надам вам платформу та владу, щоб вас дійсно почули. Якщо ви хочете проголосувати за Макгрегора, починайте вже зараз. Зателефонуйте сьогодні до вашого місцевого депутата і вимагайте змін», – каже боєць.

Як відомо, Макгрегор не вперше заявляє про намір балотуватися на пост президента Ірландії. Минулий такий випадок трапився у березні 2025 року, викликавши хвилю реакцій у соцмережах.

Тоді Макгрегор вирішив провести кампанію як лідер опозиції до Європейського міграційного пакту, який створить спрощений підхід до безпеки кордонів та імміграції та прискорить процес надання притулку для членів Європейського Союзу. У своєму дописі в Х він писав: «Це майбутнє Ірландії зі мною як президентом. Усі громадяни Ірландії мають право голосу та вибір щодо свого майбутнього!».

До слова, президент Ірландії виконує переважно церемоніальні функції, але має моральний вплив на суспільство. Макгрегор, якого раніше критикували за резонансні висловлювання, активно коментував політику, зокрема, ситуацію з імміграцією та безпекою.

Читайте також:

Теги: Конор МакГрегор Ірландія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новини

Конор Макгрегор балотуватиметься у президенти Ірландії
Конор Макгрегор балотуватиметься у президенти Ірландії
Важкоатлети з РФ, які незаконно їздили у Крим і є членами ЦСКА, отримали допуск до чемпіонату світу
Важкоатлети з РФ, які незаконно їздили у Крим і є членами ЦСКА, отримали допуск до чемпіонату світу
Відбір чемпіонату світу-2026. Лунін залишив табір збірної України
Відбір чемпіонату світу-2026. Лунін залишив табір збірної України
Нігерієць із цікавим прізвиськом став новим гравцем київського «Динамо»
Нігерієць із цікавим прізвиськом став новим гравцем київського «Динамо»
Олександр Зінченко йде з «Арсенала»
Олександр Зінченко йде з «Арсенала»
Боєць ММА звинуватив російських лікарів у смерті новонародженої дитини: деталі
Боєць ММА звинуватив російських лікарів у смерті новонародженої дитини: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
14K
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
6582
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою
4514
Прогноз магнітних бур на 4-6 вересня: якою буде сонячна активність
4048
Зумери обирають професії, від яких міленіали відмовилися

Новини

Ексдружина очільника кіберполіції отримала мільйонні активи після розлучення – розслідування
Сьогодні, 21:07
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua