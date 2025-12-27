Російська чемпіонка світу поскаржилася на українку, яка відмовилася стояти з нею на п'єдесталі

Війну Росії проти України Кукушкіна назвала «тим, що відбувається»

Чемпіонка світу та Європи з ролер-спорту росіянка Ганна Кукушкіна в інтерв'ю пропагандистам поскаржилася на українку Софію Китайгору. Про це повідомляє «Главком».

«Так було на чемпіонаті світу. Після нагородження Софія Китайгора пішла. Причому вона намагалася залишити майданчик через інший вхід – її зупиняли. Третє місце посіла дівчинка із Тайпею. Вона хотіла зробити спільне фото із усіма медалістами. Підійшла до мене з такою пропозицією, я їй відповіла: «Давай, але навряд чи вийде». Вона відразу запитала, чому, але я не стала їй пояснювати, сказала: «Зрозумієш». І, звісно, ​​Китайгора відмовилася. Для неї це був шок. На чемпіонаті світу взагалі азіати були шоковані. Вони не уявляли, що ось так можна йти з подіуму», – сказала росіянка.

Водночас, війну Росії проти України Кукушкіна назвала «тим, що відбувається».

«Тому розмови про те, що все налагоджується, якщо вони не залишають подіум, коли там стоїть росіянка, це просто так здається. На чемпіонаті Європи ж включали їхній гімн, тому вони залишилися.

Для мене неприйнятно піти з подіуму, і для моїх колег також. Ми розуміємо, що нейтральні атлети, ні до чого не прив'язані, не влазимо ні в чий простір. Ми заплатили величезну кількість грошей, щоб отримати нейтральний статус і довести перевіряючим, що ніяк не відносимося ні до того, що відбувається, ні до чого іншого. Тобто ми хочемо виступати і більше нічого. Ми стільки в це вклалися, стільки нервували, щоб потім таке отримувати. Я вважаю таку практику дитячою поведінкою», – заявила росіянка.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.