Михайлюк допоміг «Юті» обіграти лідера НБА

У регулярному чемпіонаті НБА «Юта» українця Святослава Михайлюка завдала несподіваної поразки лідеру Східної конференції «Детройту» 131:129, в свою чергу перервавши свою чотириматчеву серію без перемог. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Михайлюк вийшов у старті, відіграв 21 хвилину, за яку набрав 9 очок (3/4 двоочкові, 1/2 триочкові), зробив 4 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення, обійшовшись без фолів чи втрат. У Свята найкращий показник +- (+20) серед гравців обох команд в цьому матчі.

Загалом Святослав Михайлюк в цьому сезоні зіграв 29 матчів в регулярному чемпіонаті НБА (всі в старті), граючи в середньому 25.1 хвилини, набираючи 9.3 очка, 2.7 підбирання та 2.0 передачі.

«Юта» знаходиться на 12-му місці в Західній конференції в одній перемозі від зони плейін. Наступний матч команда проведе в ніч на 28 грудня проти одного з лідерів Західної конференції «Сан-Антоніо».

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0