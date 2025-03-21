Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Боєць UFC надихнувся Трампом і надумав стати президентом Ірландії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Боєць UFC надихнувся Трампом і надумав стати президентом Ірландії
Макгрегор зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті 17 березня
фото: Білий дім

Коментатори вже називають це рішення «найлегендарнішим нокаутом у політиці»

Скандально відомий боєць UFC Конор Макгрегор заявив про намір балотуватися на пост президента Ірландії, викликавши хвилю реакцій у соцмережах. Про це повідомляє Главком на допис Макгрегора.

Макгрегор вирішив провести кампанію як лідер опозиції до Європейського міграційного пакту, який створить спрощений підхід до безпеки кордонів та імміграції та прискорить процес надання притулку для членів Європейського Союзу. 

У своєму дописі в Х він написав: «Це майбутнє Ірландії зі мною як президентом. Усі громадяни Ірландії мають право голосу та вибір щодо свого майбутнього!».

«Ірландський боєць ніколи не обіймав політичну посаду, але, схоже, заслужив підтримку Трампа, який вітав його в Овальному кабінеті на кількох фотосесіях у 17 березня», – пише The Hill.

Коментатори вже називають це рішення «найлегендарнішим нокаутом у політиці», хоча експерти сумніваються в серйозності його заяви.

«Ірландія, вибір за тобою, і він легкий. Голосуй за мене як за свого президента, і ми врятуємо Ірландію разом», – написав Макгрегор раніше в Х.

Відомо, що президент Ірландії виконує переважно церемоніальні функції, але має моральний вплив на суспільство. Макгрегор, якого раніше критикували за резонансні висловлювання, наразі активно коментує політику, зокрема, ситуацію з імміграцією та безпекою.

Нагадаємо, що колишній чемпіон UFC у напівлегкій (до 66 кг) та легкій (до 70 кг) вазі ірландець Конор Макгрегор сьогодні, 17 березня, зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. 

Зустріч Трампа і Макгрегора була приурочена до дня святого Патрика, який відзначається щорічно 17 березня, у день смерті покровителя Ірландії святого Патрика.

Конору Макгрегору 36 років. Ірландець не бився за правилами змішаних єдиноборств із липня 2021 року, коли на турнірі UFC 264 програв технічним нокаутом (травма ноги) у першому раунді представнику США Дастіну Пор'є. Усього у його професійному рекорді 22 перемоги та шість поразок.

Варто зазначити, що у минулому році Макгрегора було засуджено за зґвалтування.

Суд присяжних у Високому суді Дубліна визнав, що спортсмен напав на Нікіту Хенд, зґвалтувавши її в готелі Дубліна в грудні 2018 року. Суд зобов'язав Макгрегора виплатити Хенд майже 250 тисяч євро компенсації.

Читайте також:

Теги: Ірландія президент Конор МакГрегор Дональд Трамп вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще у 2024 році Трамп зробив гучну обіцянку, що закінчить війну в Україні за 24 години у листопаді, якщо його оберуть президентом США
«Я жартував». Трамп пояснив свою обіцянку «закінчити війну за 24 години»
14 березня, 22:03
Житлові будівлі зайнялись через атаку дронів на Одещину
Масована атака дронів, виступ Трампа у Конгресі: головне за ніч
5 березня, 06:18
Зеленський стверджує, що близько 40% потреб його країни в озброєннях задовольняються за рахунок внутрішнього виробництва
Хто зможе платити більше. The Economist підрахував, чи Європа подужає замінити Україні США
4 березня, 08:19
Прем'єр-міністр Японії Ісіба Сігеру прокоментував останні події навколо України та США
Суперечка Трампа та Зеленського: прем'єр Японії висловив позицію
3 березня, 09:54
Саміт в Лондоні. Перспективи
Саміт в Лондоні. Перспективи
2 березня, 11:08
Стармер збирає міжнародних лідерів
Прем’єр-міністр Великої Британії чекає Зеленського у Лондоні
1 березня, 03:50
За словами Зеленського, для Дональда Трампа важливо підписати угоду про рідкісноземельні метали, а для України – почути від Вашингтона, що допомога не зупинятиметься
«Є робоча дата». Зеленський про візит до США
26 лютого, 16:29
Макрон прибув у Білий дім на зустріч із Трампом
Макрон прибув у Білий дім на зустріч із Трампом
24 лютого, 16:04
Глава України подякував українцям за героїзм
Три роки спротиву. Зеленський звернувся до українців у річницю вторгнення РФ
24 лютого, 08:12

Новини

Боєць UFC надихнувся Трампом і надумав стати президентом Ірландії
Боєць UFC надихнувся Трампом і надумав стати президентом Ірландії
Ребров назвав ключовий момент у матчі Україна – Бельгія
Ребров назвав ключовий момент у матчі Україна – Бельгія
Плей-оф Ліги націй. Україна сенсаційно перемогла Бельгію
Плей-оф Ліги націй. Україна сенсаційно перемогла Бельгію
Що сталося біля дитячої бібліотеки? Москвичка здала легенду російського хокею у поліцію
Що сталося біля дитячої бібліотеки? Москвичка здала легенду російського хокею у поліцію
Перспективний 18-річний футболіст помер після удару коліном у голову
Перспективний 18-річний футболіст помер після удару коліном у голову
Очільник НОК Гутцайт привітав Ковентрі з обранням на посаду президентки МОК
Очільник НОК Гутцайт привітав Ковентрі з обранням на посаду президентки МОК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 березня: ситуація на фронті
185K
Помста за Крупу. Лікарі ліквідованих МСЕК пішли у контрнаступ
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 березня 2025
32K
У мережі розгорається скандал навколо наукового керівника дисертації Усика
30K
Ліна Костенко відзначила ювілей та отримала подарунок від Буданова (фото)
9802
Стежкою Потапа, або Куди зникають артисти? Переполох у Мінкульті

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
Вчора, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
18 березня, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua