Боєць UFC надихнувся Трампом і надумав стати президентом Ірландії

Коментатори вже називають це рішення «найлегендарнішим нокаутом у політиці»

Скандально відомий боєць UFC Конор Макгрегор заявив про намір балотуватися на пост президента Ірландії, викликавши хвилю реакцій у соцмережах. Про це повідомляє Главком на допис Макгрегора.

Макгрегор вирішив провести кампанію як лідер опозиції до Європейського міграційного пакту, який створить спрощений підхід до безпеки кордонів та імміграції та прискорить процес надання притулку для членів Європейського Союзу.

У своєму дописі в Х він написав: «Це майбутнє Ірландії зі мною як президентом. Усі громадяни Ірландії мають право голосу та вибір щодо свого майбутнього!».

«Ірландський боєць ніколи не обіймав політичну посаду, але, схоже, заслужив підтримку Трампа, який вітав його в Овальному кабінеті на кількох фотосесіях у 17 березня», – пише The Hill.

Коментатори вже називають це рішення «найлегендарнішим нокаутом у політиці», хоча експерти сумніваються в серйозності його заяви.

Ireland must fully implement the EU Migration Pact by June 12, 2026.



So between now and 12 June 2026, several pieces of legislation have to be passed by both Houses of the Oireachtas & then signed by the President.



The next presidential election must take place by 11 Nov 2025… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 20, 2025

«Ірландія, вибір за тобою, і він легкий. Голосуй за мене як за свого президента, і ми врятуємо Ірландію разом», – написав Макгрегор раніше в Х.

Відомо, що президент Ірландії виконує переважно церемоніальні функції, але має моральний вплив на суспільство. Макгрегор, якого раніше критикували за резонансні висловлювання, наразі активно коментує політику, зокрема, ситуацію з імміграцією та безпекою.

Нагадаємо, що колишній чемпіон UFC у напівлегкій (до 66 кг) та легкій (до 70 кг) вазі ірландець Конор Макгрегор сьогодні, 17 березня, зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Зустріч Трампа і Макгрегора була приурочена до дня святого Патрика, який відзначається щорічно 17 березня, у день смерті покровителя Ірландії святого Патрика.

Конору Макгрегору 36 років. Ірландець не бився за правилами змішаних єдиноборств із липня 2021 року, коли на турнірі UFC 264 програв технічним нокаутом (травма ноги) у першому раунді представнику США Дастіну Пор'є. Усього у його професійному рекорді 22 перемоги та шість поразок.

Варто зазначити, що у минулому році Макгрегора було засуджено за зґвалтування.

Суд присяжних у Високому суді Дубліна визнав, що спортсмен напав на Нікіту Хенд, зґвалтувавши її в готелі Дубліна в грудні 2018 року. Суд зобов'язав Макгрегора виплатити Хенд майже 250 тисяч євро компенсації.