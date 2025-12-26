Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Мати блогера та боксера Пола хотіла вдарити промоутера бою свого сина

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Мати блогера та боксера Пола хотіла вдарити промоутера бою свого сина
Пем Стемнік була на арені під час поєдинку та підтримувала свого сина
фото: DailyMail

Жінка ледве стримувала емоції під час поєдинку

Мати відомого ютубера та боксера Джейка Пола, Пем Степнік, різко розкритикувала промоутера Едді Хірна після поразки свого сина в поєдинку проти Ентоні Джошуа. Про це повідомляє «Главком»

У подкасті «Impaulsive» вона висловила глибоке невдоволення поведінкою голови Matchroom Boxing, звинувативши його у зверхності та самовпевненості. За словами Степнік, під час важкого для Джейка моменту на рингу Хірн поводився надто демонстративно задоволено, що викликало в неї бажання застосувати до нього фізичну силу. Вона наголосила на несправедливості такої реакції з боку людини, яка сама ніколи не виходила на ринг як боєць.

Водночас Пем відзначила благородну поведінку переможця бою, Ентоні Джошуа. Попри запеклий характер протистояння, британський боксер знайшов можливість пробратися крізь натовп до матері свого опонента, щоб вибачитися за жорсткий фінал зустрічі та нагадати, що це лише частина спортивного видовища. Контраст між професійною етикою атлета та, на її думку, цинізмом промоутера став головним об'єктом емоційної заяви Степнік. Вона назвала радість Хірна від поразки її сина огидною, підкресливши, що навіть у бійцівському бізнесі має бути місце для поваги.

Наслідки поєдинку для Джейка Пола виявилися вкрай важкими. У результаті нокауту він отримав складні переломи щелепи, зокрема пошкодження кістки в зоні коренів зубів. Медичний прогноз передбачає тривалий процес реабілітації: спочатку очікується зрощення переломів, після чого знадобиться встановлення дентальних імплантів та коронок. Весь період відновлення може тривати близько дев'яти місяців, перш ніж щелепа поверне хоча б 90% своєї колишньої міцності. Логан Пол, коментуючи ситуацію, визнав жорстокість цього виду спорту та припустив, що його брат, можливо, переоцінив власні сили у виборі такого небезпечного суперника. Фінансовий аспект зустрічі при цьому оцінюється у рекордні 140 мільйонів фунтів стерлінгів, які бійці розділили між собою.

Нагадаємо, що скандальний блогер Тейт не виключає проведення бою з Усиком. Тейт заявив, що не відчуває страху перед можливістю поразки і не боїться битися з будь-ким, оскільки хоче максимально використати свою «молодість» у спорті. 

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Мати блогера та боксера Пола хотіла вдарити промоутера бою свого сина
Мати блогера та боксера Пола хотіла вдарити промоутера бою свого сина
Йокич продемонстрував вражаючий трипл-дабл на Різдво
Йокич продемонстрував вражаючий трипл-дабл на Різдво
Пішов з життя колишній тренер збірної Франції з футболу
Пішов з життя колишній тренер збірної Франції з футболу
Стрибун у воду Середа претендує на звання «Спортсмен року»: як проголосувати
Стрибун у воду Середа претендує на звання «Спортсмен року»: як проголосувати
Скандальний олігарх став президентом Федерації хокею з м'ячем Росії
Скандальний олігарх став президентом Федерації хокею з м'ячем Росії
11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей
11-річний українець став рекордсменом світу із жонглювання м’ячем серед дітей

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua