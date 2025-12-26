Мати блогера та боксера Пола хотіла вдарити промоутера бою свого сина

Пем Стемнік була на арені під час поєдинку та підтримувала свого сина

Жінка ледве стримувала емоції під час поєдинку

Мати відомого ютубера та боксера Джейка Пола, Пем Степнік, різко розкритикувала промоутера Едді Хірна після поразки свого сина в поєдинку проти Ентоні Джошуа. Про це повідомляє «Главком».

У подкасті «Impaulsive» вона висловила глибоке невдоволення поведінкою голови Matchroom Boxing, звинувативши його у зверхності та самовпевненості. За словами Степнік, під час важкого для Джейка моменту на рингу Хірн поводився надто демонстративно задоволено, що викликало в неї бажання застосувати до нього фізичну силу. Вона наголосила на несправедливості такої реакції з боку людини, яка сама ніколи не виходила на ринг як боєць.

Водночас Пем відзначила благородну поведінку переможця бою, Ентоні Джошуа. Попри запеклий характер протистояння, британський боксер знайшов можливість пробратися крізь натовп до матері свого опонента, щоб вибачитися за жорсткий фінал зустрічі та нагадати, що це лише частина спортивного видовища. Контраст між професійною етикою атлета та, на її думку, цинізмом промоутера став головним об'єктом емоційної заяви Степнік. Вона назвала радість Хірна від поразки її сина огидною, підкресливши, що навіть у бійцівському бізнесі має бути місце для поваги.

Наслідки поєдинку для Джейка Пола виявилися вкрай важкими. У результаті нокауту він отримав складні переломи щелепи, зокрема пошкодження кістки в зоні коренів зубів. Медичний прогноз передбачає тривалий процес реабілітації: спочатку очікується зрощення переломів, після чого знадобиться встановлення дентальних імплантів та коронок. Весь період відновлення може тривати близько дев'яти місяців, перш ніж щелепа поверне хоча б 90% своєї колишньої міцності. Логан Пол, коментуючи ситуацію, визнав жорстокість цього виду спорту та припустив, що його брат, можливо, переоцінив власні сили у виборі такого небезпечного суперника. Фінансовий аспект зустрічі при цьому оцінюється у рекордні 140 мільйонів фунтів стерлінгів, які бійці розділили між собою.

