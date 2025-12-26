Головна Спорт Новини
Наречений найбагатшої співачки світу Келсі заговорив про завершення кар'єри

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Наречений найбагатшої співачки світу Келсі заговорив про завершення кар'єри
Окрім спорту, Тревіс є співведучим успішного подкасту, на якому, зокрема, був анонсований новий альбом Тейлор Свіфт
фото: Jay Biggerstaff-Imagn Images

Тревіс все ще демонструє високий рівень гри в американський футбол

Тайт-енд «Канзас-Сіті Чіфс» Тревіс Келсі вперше відкрито прокоментував чутки про завершення своєї професійної кар'єри після поразки від «Денвер Бронкос» у різдвяному матчі 2025 року. Про це повідомляє «Главком»

Ця гра на стадіоні «Ерроухед» стала знаковою, оскільки Келсі представили публіці останнім – такий жест традиційно супроводжує прощання легенд клубу з домашньою ареною. 36-річний футболіст зізнався, що момент виходу на поле був емоційно насиченим. Він намагався сповна відчути підтримку 70-тисячного натовпу, усвідомлюючи, що цей вихід перед рідними трибунами може виявитися фінальним.

Попри те, що офіційної заяви про кінець кар'єри ще не було, Келсі підкреслив, що обговорюватиме майбутнє з родиною, до якої тепер також входить одна з найкращих співачок в історії Тейлор Свіфт, та керівництвом клубу лише після завершення сезону. У притаманній йому іронічній манері гравець пожартував, що єдиним стимулом миттєво покинути спорт був нещодавній розіграш лотереї «Powerball» на 2 мільйони доларів, оскільки виграш дозволив би йому більше не працювати жодного дня. 

Цього місяця Келсі повторив історичне досягнення Джеррі Райса, ставши лише другим гравцем у NFL з 12-ма послідовними сезонами, у яких він набирав понад 800 ярдів на прийомі. У поточному чемпіонаті Тревіс лідирує в команді за кількістю прийомів (73), дистанцією (839 ярдів) та тачдаунами (5). Наразі Тревіс Келсі залишається абсолютним рекордсменом «Чіфс» за всіма основними показниками: кількістю прийомів (1077), отриманими ярдами (12 990) та занесеними тачдаунами (82).

Нагадаємо, що Тейлор Свіфт влітку оголосила про заручини з футболістом Тревісом Келсі. «Ваша вчителька англійської мови та вчитель фізкультури одружуються», – йдеться у дописі. Зокрема, Тейлор Свіфт показала каблучку, яку подарував її коханий.

