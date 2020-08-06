Користуючись карантином, Суркіси обмежують доступ ЗМІ до клубу «Динамо»



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За інформаційну політику в клубі «Динамо» зараз відповідає Сергій Васильєв Світлина - Главком

Доступ для відвідування матчів і тренувань команди дозволено тільки окремим співробітникам клубу

Після призначення головним тренером команди румунського спеціаліста Мірчі Луческу київське «Динамо» закрилося від журналістів майже повністю. «Главком» повідомляв, що презентація тренера відбулася в режимі онлайн для обмеженої кількості представників ЗМІ. Проте на цьому в клубі не зупинилися.

Ось – цитата зі свіжого повідомлення на офіційному сайті клубу: «У зв'язку з карантинними обмеженнями і неможливістю їх повноцінного дотримання в умовах проведення матчів на клубній базі «Динамо» в Конча-Заспі, просимо з розумінням поставитися до такої інформації. Вхід на базу «Динамо» обмежений, відвідування матчів і тренувань команди дозволено тільки окремим співробітникам клубу».

Зауважимо, що 75-річний Мірча Луческу знехтував обов’язковими при прибутті з країн «червоної зони» двома тижнями самоізоляції.

Додамо, що за даними «Главкома», за інформаційну політику клубу «Динамо» зараз відповідає Сергій Васильєв, колишній керівник інформаційного відділу Федерації футболу України часів керівництва організацією Григорія Суркіса. Також Васильєва називають автором темників для ЗМІ часів президенства Леоніда Кучми.

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