Суркіс про тренерство Луческу: У нас розумні фанати і, думаю, вони все зрозуміють



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Ігор Суркіс каже, що запрошує того тренера, якого вважає за потрібне Світлина - Іван Вербицький

Власник «Динамо» ще раз спростував інформацію про відставку щойно призначеного тренера

Президент «Динамо» Ігор Суркіс запевняє, що Мірча Луческу залишається головним тренером команди.

«Луческу – головний тренер київського «Динамо», - сказав Ігор Михайлович у коментарі російському виданню «Спорт-Експрес». – Я більше не хочу нічого обговорювати. Завтра він прилітає до нас. Що я ще можу додати?»

Стосовно заяви про відставку, інформація про яку з’явилася в румунській пресі начебто від самого Луческу, пан Суркіс висловився так: «Я ж не знаю – заява, не заява. Луческу – головний тренер київського «Динамо». Крапка».

Стосовно можливого цькування тренера фанатами Суркіс сказав наступне:

«Думаю, у нас розумні фанати. Вони зрозуміють, що коли команда почне прогресувати і показувати якісний футбол, то така професійна тренерська робота. І потім я не забирав Луческу з «Шахтаря». Він був вільний. Я маю право запросити того фахівця, кого вважаю за потрібне. На мій погляд, Мірча – величезний професіонал і великий мотиватор. Упевнений, він буде дуже корисним «Динамо». А якщо люди щиро вболівають за нашу команду, то вони повинні будуть радіти успіхам при цьому тренері».

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