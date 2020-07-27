Суркіс про тренерство Луческу: У нас розумні фанати і, думаю, вони все зрозуміють
Власник «Динамо» ще раз спростував інформацію про відставку щойно призначеного тренера
Президент «Динамо» Ігор Суркіс запевняє, що Мірча Луческу залишається головним тренером команди.
«Луческу – головний тренер київського «Динамо», - сказав Ігор Михайлович у коментарі російському виданню «Спорт-Експрес». – Я більше не хочу нічого обговорювати. Завтра він прилітає до нас. Що я ще можу додати?»
Стосовно заяви про відставку, інформація про яку з’явилася в румунській пресі начебто від самого Луческу, пан Суркіс висловився так: «Я ж не знаю – заява, не заява. Луческу – головний тренер київського «Динамо». Крапка».
Стосовно можливого цькування тренера фанатами Суркіс сказав наступне:
«Думаю, у нас розумні фанати. Вони зрозуміють, що коли команда почне прогресувати і показувати якісний футбол, то така професійна тренерська робота. І потім я не забирав Луческу з «Шахтаря». Він був вільний. Я маю право запросити того фахівця, кого вважаю за потрібне. На мій погляд, Мірча – величезний професіонал і великий мотиватор. Упевнений, він буде дуже корисним «Динамо». А якщо люди щиро вболівають за нашу команду, то вони повинні будуть радіти успіхам при цьому тренері».