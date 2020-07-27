  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суркіс про тренерство Луческу: У нас розумні фанати і, думаю, вони все зрозуміють

    • Розсилка
    Ігор Суркіс каже, що запрошує того тренера, якого вважає за потрібне - Суркіс про тренерство Луческу: У нас розумні фанати і, думаю, вони все зрозуміють
    Ігор Суркіс каже, що запрошує того тренера, якого вважає за потрібне
    Світлина - Іван Вербицький

    Власник «Динамо» ще раз спростував інформацію про відставку щойно призначеного тренера

    Президент «Динамо» Ігор Суркіс запевняє, що Мірча Луческу залишається головним тренером команди.

    «Луческу – головний тренер київського «Динамо», - сказав Ігор Михайлович у коментарі російському виданню «Спорт-Експрес». – Я більше не хочу нічого обговорювати. Завтра він прилітає до нас. Що я ще можу додати?»

    Стосовно заяви про відставку, інформація про яку з’явилася в румунській пресі начебто від самого Луческу, пан Суркіс висловився так: «Я ж не знаю – заява, не заява. Луческу – головний тренер київського «Динамо». Крапка».

    Стосовно можливого цькування тренера фанатами Суркіс сказав наступне:

    «Думаю, у нас розумні фанати. Вони зрозуміють, що коли команда почне прогресувати і показувати якісний футбол, то така професійна тренерська робота. І потім я не забирав Луческу з «Шахтаря». Він був вільний. Я маю право запросити того фахівця, кого вважаю за потрібне. На мій погляд, Мірча – величезний професіонал і великий мотиватор. Упевнений, він буде дуже корисним «Динамо». А якщо люди щиро вболівають за нашу команду, то вони повинні будуть радіти успіхам при цьому тренері».

     Читайте також:
    «Я в цей клуб вх…рив півтора мільярда». Призначення Луческу: як Суркіс переконував ультрас
    «Я знаю цих фанатів». Румунський ексфутболіст «Шахтаря» – про рішення Луческу залишити «Динамо»
    Любов і ненависть Луческу. Вчора – ворог, сьогодні – головний тренер
    НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати ФК «Динамо» ФК «Шахтар» ультрас Прем’єр-ліга Ігор Суркіс Мірча Луческу Класичне дербі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ