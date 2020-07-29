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    Луческу при перетині українського кордону порушив режим самоізоляції

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    Мірча Луческу не цікавився вимогами МОЗ України? - Луческу при перетині українського кордону порушив режим самоізоляції
    Мірча Луческу не цікавився вимогами МОЗ України?
    Світлина - Динамо від Шурика

    Чи буде реакція Міністерства охорони здоров’я?

    Судячи з рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України, оприлюднених 27 липня, новий тренер київського «Динамо» Мірча Луческу двічі порушував режим самоізоляції при перетині румунсько-українського кордону.

    Позавчора МОЗ оприлюднило мапу та таблицю з країнами червоної та зеленої зон, після повернення з яких потрібна  чи не потрібна самоізоляція.

    Згідно зі свіжими даними, до нових країн червоної зони перемістилися Албанія, Болгарія, Румунія, Сербія та деякі інші країни. При прибутті з них громадяни зобов’язані відбувати двотижневу самоізоляцію.

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    Румунія, з якої прибув Луческу, входить до червоної зони

    Іншими словами, прибуваючи з керівництвом київського «Динамо» 23 і 28 липня на переговори, румунський футбольний фахівець Мірча Луческу, який сьогодні святкує 75-річчя, мав спершу на 14 днів самоізолюватися згідно з вимогами МОЗ і лише після цього вступати з контакти з іншими людьми.

    Також сьогодні пролунало повідомлення, що прес-конференція на честь презентації Луческу, яка була запланована на 30 липня в онлайн-режимі, вочевидь не відбудеться через те, що один із працівників «Динамо-ТБ» інфікувався коронавірусом. При цьому, за інформацією «Главкома», стан хворого важкий. І найцікавіше, що 23 липня хворий контактував з Луческу. Наразі на самоізоляцію відправлені всі працівники «Динамо-ТБ».

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