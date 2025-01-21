Костюк завершила виступи у парному турнірі Australian Open

Українка у парі з румунською спортсменкою Єленою Русе не змогли обіграти суперниць

21 січня українська тенісистка Марта Костюк у парі з румункою Єленою-Габріелою Русе завершили виступи на Australian Open, поступившись у чвертьфіналі тайванській тенісистці Се Шувей та латвійці Альоні Остапенко.

Australian Open. 1/4 фіналу

Марта Костюк/Елена-Габріела Русе – Се Шувей/Олена Остапенко – 1:2 (2:6, 7:5, 5:7)

Перший сет для українсько-румунського тандему виявився невдалим – суперниці легко виграли його за 37 хвилин із рахунком 2:6.

У другому сеті Костюк і Русе значно покращили свою гру. Їм вдалося виграти сет з рахунком 7:5 після 51 хвилини боротьби.

У третьому сеті до останнього гейму зберігалася інтрига, і здавалося, що Костюк і Русе зможуть переломити хід матчу. Однак наприкінці сету Шувей і Остапенко зуміли втримати свою подачу та завершили матч на свою користь із рахунком 5:7.

Переможниці цього протистояння у півфіналі зустрінуться або з японкою Мію Като та мексиканкою Ренатою Сарасуа, або з канадійкою Габріелою Дабровскі та новозеландкою Ерін Рутліфф.