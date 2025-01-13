Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Світоліна і Костюк стартували з перемог на Australian Open

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Світоліна і Костюк стартували з перемог на Australian Open
Світоліна у двох сетах здолала представницю Румунії Сорану Кирстю

Для перемоги Костюк довелося провести на корті три сети у зустрічі проти японки Нао Хібіно

Лідерки українського жіночого тенісу Еліна Світоліна та Марта Костюк сьогодні, 13 січня, здобули перемоги у першому колі Australian Open.

Світоліна у двох сетах здолала представницю Румунії Сорану Кирстю – 6:4, 6:4. Для Еліни це був перший офіційний поєдинок після вересневої операції на правій стопі.

Свій наступний матч Світоліна проведе проти 83-ї ракетки світу – Керолайн Доулгайд з США.

Дещо складніше склався поєдинок для Марти Костюк. Для перемоги їй довелося провести на корті 3 сети у зустрічі проти японки Нао Хібіно.

Марта зазнала поразки у першому сеті – 3:6. Але потім змогла переломити хід гри. Спочатку Костюк виграла другий сет – 6:3. Третій ж сет завершився розгромом – 6:1 на користь українки. У другому колі Костюк зіграє з німкенею Юле Німаєр.

Також сьогодні свій поєдинок проведе ще одна українська тенісистка Дарія Снігур. Її суперницею буде десята сіяна американка Даніель Коллінс.

Завтра, 14 січня, свої поєдинки проведуть Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна

Даяна Ястремська (Україна) – Маяр Шериф (Єгипет)

Даяна Ястремська раніше п'ять разів грала в основі змагань у Мельбурні. У попередньому сезоні українка стартувала на турнірі з кваліфікації і змогла дійти до півфіналу.

Ангеліна Калініна (Україна) – Онс Жабер (Туніс)

Попередня зустріч між українкою та представницею Тунісу відбулася у 2023 році на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті.

Ангеліна Калініна четвертий сезон поспіль виступить в основній сітці Australian Open. Два роки тому вона дійшла до третього кола.

Юлія Стародубцева (Україна) – Лейла Фернандес (Канада)

Нагадаємо, став відомий склад української національної збірної на матч Першої Світової групи Кубка Девіса, який відбудеться 31 січня – 1 лютого 2025 року проти команди Тунісу.

Нашу країни представлятимуть:

  • Олександр Овчаренко
  • Віталій Сачко
  • Олексій Крутих
  • В’ячеслав Бєлінський
  • Владислав Орлов

Матч відбудеться у Тунісі, покриття Hard – Greenset Confort.

Раніше Україна жодного разу не зустрічалася з Тунісом в межах Кубку Девіса.

Нагадаємо, у попередньому поєдинку турніру Україна поступилася Ізраїлю з рахунком 1-3.

Формальним господарем гри був Ізраїль. Однак, матч пройшов в Ларнаці (Кіпр) без глядачів через заходи безпеки.

Теги: теніс українка Лейла Фернандес Ангеліна Калініна Марта Костюк Даяна Ястремська Еліна Світоліна Australian Open Дарія Снігур

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 16 грудня
Карта бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2024 року
16 грудня, 2024, 00:00
Ворог окупував Українку на Донеччині – Deep State
Ворог окупував Українку на Донеччині – Deep State
26 грудня, 2024, 23:20
Головні новини проти ночі 27 грудня
Росіяни обстріляли Часів Яр, Сумщину і Запоріжжя: головне за ніч
27 грудня, 2024, 05:44
Як повідомляють місцеві медіа, негода має стихнути у найближчі дні
«Вітер вкрав Різдво». У багатьох містах Литви негода повалила ялинки
17 грудня, 2024, 21:49
Закритий показ «Конотопської відьми» за $1 млн придбав бізнесмен Максим Кріппа (на фото другий)
Три унікальні лоти зібрали $1,5 млн для ЗСУ: деталі аукціону, на якому продавали «Конотопську відьму»
19 грудня, 2024, 10:41
На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій
Карта бойових дій в Україні станом на 21 грудня 2024 року
21 грудня, 2024, 01:34
Ангеліна Калініна
Калініна не зуміла пробитися у фінал турніру WTA 500 у Брісбені
4 сiчня, 11:40
Еліна Світоліна та Іга Свьонтек
Світоліна проведе тренування з другою ракеткою світу перед стартом Аustralian Open 2025
8 сiчня, 11:07
Міка Ньютон розповіла, що пожежі у Лос-Анджелесі можуть дістатися її будинку
Українська співачка евакуювалася з Лос-Анджелеса через пожежу
10 сiчня, 17:05

Новини

Світоліна і Костюк стартували з перемог на Australian Open
Світоліна і Костюк стартували з перемог на Australian Open
Ексворотар збірної Пятов розлучився після 19 років шлюбу. Деталі судового рішення
Ексворотар збірної Пятов розлучився після 19 років шлюбу. Деталі судового рішення
Українська шахістка стала віце-чемпіонкою Європи з бліцу
Українська шахістка стала віце-чемпіонкою Європи з бліцу
Відомий український велогонщик у 28 років завершив кар’єру
Відомий український велогонщик у 28 років завершив кар’єру
Не тільки Забарний. «ПСЖ» ризикує втритити суперзірку через воротаря з Росії
Не тільки Забарний. «ПСЖ» ризикує втритити суперзірку через воротаря з Росії
Титулована українська футзалістка Бабенко померла у 31 рік від раку
Титулована українська футзалістка Бабенко померла у 31 рік від раку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2025
24K
МСЕК-скандали отримують розв’язку. На Черкащині прокурор втратив групу інвалідності
17K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Відстань до фронту різко скоротилася: влада Дніпропетровщини повідомила про небезпеку
11K
Станіслав Боклан – 65. Найдорожчий актор країни відзначає ювілей

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 06:00
Атака на Запоріжжя і Суми: головне за ніч
Сьогодні, 05:40
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Вчора, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Вчора, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Вчора, 13:16

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua