Світоліна і Костюк стартували з перемог на Australian Open

Світоліна у двох сетах здолала представницю Румунії Сорану Кирстю

Для перемоги Костюк довелося провести на корті три сети у зустрічі проти японки Нао Хібіно

Лідерки українського жіночого тенісу Еліна Світоліна та Марта Костюк сьогодні, 13 січня, здобули перемоги у першому колі Australian Open.

Світоліна у двох сетах здолала представницю Румунії Сорану Кирстю – 6:4, 6:4. Для Еліни це був перший офіційний поєдинок після вересневої операції на правій стопі.

Свій наступний матч Світоліна проведе проти 83-ї ракетки світу – Керолайн Доулгайд з США.

Дещо складніше склався поєдинок для Марти Костюк. Для перемоги їй довелося провести на корті 3 сети у зустрічі проти японки Нао Хібіно.

Марта зазнала поразки у першому сеті – 3:6. Але потім змогла переломити хід гри. Спочатку Костюк виграла другий сет – 6:3. Третій ж сет завершився розгромом – 6:1 на користь українки. У другому колі Костюк зіграє з німкенею Юле Німаєр.

Також сьогодні свій поєдинок проведе ще одна українська тенісистка Дарія Снігур. Її суперницею буде десята сіяна американка Даніель Коллінс.

Завтра, 14 січня, свої поєдинки проведуть Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна

Даяна Ястремська (Україна) – Маяр Шериф (Єгипет)

Даяна Ястремська раніше п'ять разів грала в основі змагань у Мельбурні. У попередньому сезоні українка стартувала на турнірі з кваліфікації і змогла дійти до півфіналу.

Ангеліна Калініна (Україна) – Онс Жабер (Туніс)

Попередня зустріч між українкою та представницею Тунісу відбулася у 2023 році на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті.

Ангеліна Калініна четвертий сезон поспіль виступить в основній сітці Australian Open. Два роки тому вона дійшла до третього кола.

Юлія Стародубцева (Україна) – Лейла Фернандес (Канада)

Нагадаємо, став відомий склад української національної збірної на матч Першої Світової групи Кубка Девіса, який відбудеться 31 січня – 1 лютого 2025 року проти команди Тунісу.

Нашу країни представлятимуть:

Олександр Овчаренко

Віталій Сачко

Олексій Крутих

В’ячеслав Бєлінський

Владислав Орлов

Матч відбудеться у Тунісі, покриття Hard – Greenset Confort.

Раніше Україна жодного разу не зустрічалася з Тунісом в межах Кубку Девіса.

Нагадаємо, у попередньому поєдинку турніру Україна поступилася Ізраїлю з рахунком 1-3.

Формальним господарем гри був Ізраїль. Однак, матч пройшов в Ларнаці (Кіпр) без глядачів через заходи безпеки.