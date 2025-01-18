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Ястремська програла Рибакіній і залишає Australian Open 2025

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Ястремська програла Рибакіній і залишає Australian Open 2025
Даяна Ястремська
фото: Global Images Ukraine

Даяна поступилася Єлені у двох сетах у 3-му раунді Відкритого чемпіонату Австралії 2025

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 33) завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії 2025.

У 3-му раунді українка у двох сетах програла Єлені Рибакіній (Казахстан, WTA 7) за 1 годину і 25 хвилин.

Australian Open 2025. 1/16 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) [32] – Єлена Рибакіна (Казахстан) [6] – 3:6, 4:6

У другій партії українка першою зробила брейк і повела 2:0, але Єлена відповіла тим самим і вже незабаром Даяна віддала ще одну свою подачу.

Це була перша зустріч суперниць.

Торік Ястремська дійшла до півфіналу Australian Open, що є її найкращим результатом на турнірах Grand Slam.

Рибакіна у 1/8 фіналу австралійського мейджора зіграє проти переможниці протистояння Медісон Кіз (США, WTA 14) – Даніель Коллінс (США, WTA 11).

Після вильоту Ястремської Україну на кортах Мельбурна в одиночному розряді продовжить представляти тільки Еліна Світоліна. Світоліна 18 січня зустрінеться з Жасмін Паоліні. Днем раніше третій раунд не зуміла подолати Марта Костюк, яка поступилася Паулі Бадосі.

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Теги: Даяна Ястремська Україна українка теніс Australian Open

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