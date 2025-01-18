Ястремська програла Рибакіній і залишає Australian Open 2025
Даяна поступилася Єлені у двох сетах у 3-му раунді Відкритого чемпіонату Австралії 2025
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 33) завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії 2025.
У 3-му раунді українка у двох сетах програла Єлені Рибакіній (Казахстан, WTA 7) за 1 годину і 25 хвилин.
Australian Open 2025. 1/16 фіналу
Даяна Ястремська (Україна) [32] – Єлена Рибакіна (Казахстан) [6] – 3:6, 4:6
У другій партії українка першою зробила брейк і повела 2:0, але Єлена відповіла тим самим і вже незабаром Даяна віддала ще одну свою подачу.
Це була перша зустріч суперниць.
Торік Ястремська дійшла до півфіналу Australian Open, що є її найкращим результатом на турнірах Grand Slam.
Рибакіна у 1/8 фіналу австралійського мейджора зіграє проти переможниці протистояння Медісон Кіз (США, WTA 14) – Даніель Коллінс (США, WTA 11).
Після вильоту Ястремської Україну на кортах Мельбурна в одиночному розряді продовжить представляти тільки Еліна Світоліна. Світоліна 18 січня зустрінеться з Жасмін Паоліні. Днем раніше третій раунд не зуміла подолати Марта Костюк, яка поступилася Паулі Бадосі.
Коментарі — 0