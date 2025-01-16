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Ястремська майже за годину розгромила Ковінич і вийшла у третій раунд Australian Open

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Ястремська майже за годину розгромила Ковінич і вийшла у третій раунд Australian Open
Ястремська втретє за сім виступів на кортах Мельбурна вийшла до 3-го кола
фото: Global Images Ukraine

Даяна впевнено переграла Данку Ковінич у 2-му раунді австралійського мейджора

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 33) пробилася у 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії 2025.

У 2-му раунді українка у двох сетах розгромила Данку Ковінич (Чорногорія, WTA 1289) за 51 хвилину.

Даяна Ястремська (Україна) (32) – Данка Ковінич (Чорногорія) – 6:0, 6:1.

Це була перша зустріч суперниць. Незважаючи на розгромний рахунок, у Ковінич навіть був шанс узяти подачу, але Даяна не дозволила опонентці реалізувати її єдиний брейк-пойнт.

На старті АО-25 Даяна переграла Маяр Шериф (Єгипет, WTA 65), а Данка сенсаційно виграла у Лулу Сан (Нова Зеландія, WTA 44).

Наступною суперницею Ястремської на Aus Open буде переможниця протистояння Єлена Рибакіна (Казахстан, WTA 7) – Іва Йович (США, WTA 191).

Минулого сезону Даяна пробилася до півфіналу австралійського мейджора. Ястремська втретє за сім виступів на кортах Мельбурна вийшла до 3-го кола.

Ястремська стала другою представницею України після Марти Костюк, якій вдалося пробитися до 1/16 фіналу АО-25. 16 січня виступи в Австралії продовжить Еліна Світоліна. Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур вилетіли у 1-му раунді.

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Теги: Даяна Ястремська Україна українка теніс

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