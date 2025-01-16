Ястремська майже за годину розгромила Ковінич і вийшла у третій раунд Australian Open
Даяна впевнено переграла Данку Ковінич у 2-му раунді австралійського мейджора
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 33) пробилася у 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії 2025.
У 2-му раунді українка у двох сетах розгромила Данку Ковінич (Чорногорія, WTA 1289) за 51 хвилину.
Даяна Ястремська (Україна) (32) – Данка Ковінич (Чорногорія) – 6:0, 6:1.
Це була перша зустріч суперниць. Незважаючи на розгромний рахунок, у Ковінич навіть був шанс узяти подачу, але Даяна не дозволила опонентці реалізувати її єдиний брейк-пойнт.
На старті АО-25 Даяна переграла Маяр Шериф (Єгипет, WTA 65), а Данка сенсаційно виграла у Лулу Сан (Нова Зеландія, WTA 44).
Наступною суперницею Ястремської на Aus Open буде переможниця протистояння Єлена Рибакіна (Казахстан, WTA 7) – Іва Йович (США, WTA 191).
Минулого сезону Даяна пробилася до півфіналу австралійського мейджора. Ястремська втретє за сім виступів на кортах Мельбурна вийшла до 3-го кола.
Ястремська стала другою представницею України після Марти Костюк, якій вдалося пробитися до 1/16 фіналу АО-25. 16 січня виступи в Австралії продовжить Еліна Світоліна. Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур вилетіли у 1-му раунді.
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