Тренер, який контролював повернення делегації з Australian Open, сам не повернувся в Україну

Томарев у 2024 році працював у команді нейтральної тенісистки з російським паспортом Дар’ї Касаткіної

Тренер збірної України з тенісу Олександр Томарев, який за наказом Міністерства молоді та спорту України виїхав за кордон, не повернувся в Україну, про це йдеться у розслідуванні Tribuna.com.

Олександр Томарев покинув Україну 6 січня 2024 року на чолі делегації на Australian Open. Змагальний збір тривав з 6 січня до 2 лютого.

Тренер не повертався в Україну і ще двічі потрапив до складу збірної України з тенісу на збори – з 28 лютого до 5 квітня у США, а також з 16 квітня до 18 травня у Польщу.

Потім шукав фінансові програми підтримки для біженців з України та працював у команді нейтральної тенісистки з російським паспортом Дар’ї Касаткіної. Він був у команді спортсменки на турнірі WTA в Ухані, який пройшов у жовтні 2024 року.

За наказом Мінспорту саме Томарев був відповідальним «за забезпечення участі спортсменів… та за повернення офіційної делегації національної збірної команди України з тенісу до України»

Мінспорту відповіло на запит Tribuna.com стосовно Томарева: «Члени делегації, які виїжджали за кордон відповідно до особистих розписок про повернення в Україну, повернулися до України. Необхідні звіти та висновки за результатами участі у змаганні були надані вчасно».

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу у легкій вазі за версіями IBF та IBO Василь Ломаченко зробив новий антиукраїнський допис, в якому повторив тези російської пропаганди. Цього разу боксеру не сподобалося інтерв'ю Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія про реформу церковного календаря в Україні.

«Яскравий приклад того, коли на біле говорять чорне!Ідеальна реформа, яка не розділила суспільство? Розділила та продовжує розділяти! Одиниці, які залишилися святкувати за старим календарем? Ні, нас не одиниці, нас мільйони! «Я завжди заявляв і заявляю, ми хочемо, щоб цей процес проходив мирно та спокійно, без протистояння, тому що ми не маємо права відкривати всередині України ще один релігійний фронт». Так ви його і відкрили, і не мирно і спокійно, а силою та нахабством, коли били старих та жінок, після чого захоплювали Наші Храми! Дуже цікаво зауважив ведучий: «Але іноді служителі «Московської Церкви» фізично перешкоджають громадам повернути собі своє». Служителі Московської церкви в Росії, а у нас служителі Української Церкви. І фізично не перешкоджають, а захищають свої храми, які збудували з людьми. Це все одно, що ви прийдете до людей у ​​дім і скажіть їм, що вони не так живуть у себе вдома, і силоміць відберете у них дім», – написав Ломаченко.

Він також вважає, що Православна церква України проповідує насильство та ненависть.

«Висока свобода віросповідання? Ні, йдуть сильні переслідування людей, які не хочуть переходити до ПЦУ, вірні християни бачать, що відбувається, і розуміють, де справжня Апостольська Церква! Декілька людей проти переходу, а більшість за? Зовсім навпаки, більшість людей проти переходу до церкви, яка проповідує насильство та ненависть. Інколи трапляються неприємні інциденти? Не іноді, а в більшості випадків, якщо не у всіх. Мир Усім», – написав боксер.