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«До сліз». Вчинок та слова чоловіка Світоліної підкорили мережу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«До сліз». Вчинок та слова чоловіка Світоліної підкорили мережу
Еліна Світоліна з січня 2019 року зустрічалася з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Вони одружилися 16 липня 2021 року
колаж: glavcom.ua

Гаель Монфіс на Australian Open заявив, що найголовнішим для нього є родина, а не перемоги у тенісі

Тенісист Гаель Монфіс, який є чоловіком української тенісистки Еліни Світоліної, зачарував мережу декількома вчинками під час Australian Open-2025. Відео з ним вже розлітаються мережею.

Так, спершу в Instagram набрало популярності відео, на якому Монфіс забирає у Світоліної важку сумку після гри.

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Допис, поширений Tennis (@tennischannel)

Цей момент дуже вразив користувачів, які подивилися відео:

  • «Як він узяв її сумку»;
  • «Обидва чудові люди! Люблю їх і благословляю!»;
  • «Який Гаель джентельмен! Така мила пара».

Користувачі зазначили, що Монфіс показав приклад, як потрібно підтримувати дружину і допомагати їй у будь-яких життєвих ситуаціях.

Однак, Монфіс згодом розчулив шанувальників ще сильніше. Після того, як він не зміг обіграти Бена Шелтона в 1/8 Australian Open, кореспондент запитав його стосовно поразки. Та Гаель Монфіс наголосив, що найголовнішим у його житті є не теніс, а родина.

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Допис, поширений Tennis (@tennischannel)

Як відомо, Еліна Світоліна з січня 2019 року зустрічалася з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Вони одружилися 16 липня 2021 року. 15 жовтня 2022 року народила доньку Скай Монфіс. В одному із інтервʼю найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу наголосила, що її донька обовʼязково говоритиме українською мовою.

Нагадаємо, українка Еліна Світоліна тріумфально вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2025. Вона зуміла обіграти представницю Росії, яка виступала під нейтральним прапором. Світоліна не програвала росіянкам із січня 2024 року.

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Теги: теніс Еліна Світоліна відео українка

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