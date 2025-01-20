«До сліз». Вчинок та слова чоловіка Світоліної підкорили мережу
Гаель Монфіс на Australian Open заявив, що найголовнішим для нього є родина, а не перемоги у тенісі
Тенісист Гаель Монфіс, який є чоловіком української тенісистки Еліни Світоліної, зачарував мережу декількома вчинками під час Australian Open-2025. Відео з ним вже розлітаються мережею.
Так, спершу в Instagram набрало популярності відео, на якому Монфіс забирає у Світоліної важку сумку після гри.
Цей момент дуже вразив користувачів, які подивилися відео:
- «Як він узяв її сумку»;
- «Обидва чудові люди! Люблю їх і благословляю!»;
- «Який Гаель джентельмен! Така мила пара».
Користувачі зазначили, що Монфіс показав приклад, як потрібно підтримувати дружину і допомагати їй у будь-яких життєвих ситуаціях.
Однак, Монфіс згодом розчулив шанувальників ще сильніше. Після того, як він не зміг обіграти Бена Шелтона в 1/8 Australian Open, кореспондент запитав його стосовно поразки. Та Гаель Монфіс наголосив, що найголовнішим у його житті є не теніс, а родина.
Як відомо, Еліна Світоліна з січня 2019 року зустрічалася з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Вони одружилися 16 липня 2021 року. 15 жовтня 2022 року народила доньку Скай Монфіс. В одному із інтервʼю найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу наголосила, що її донька обовʼязково говоритиме українською мовою.
Нагадаємо, українка Еліна Світоліна тріумфально вийшла у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2025. Вона зуміла обіграти представницю Росії, яка виступала під нейтральним прапором. Світоліна не програвала росіянкам із січня 2024 року.
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