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«Зараз у мене...». Росіянин Медведєв обматюкав глядача під час гри Australian Open

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Зараз у мене...». Росіянин Медведєв обматюкав глядача під час гри Australian Open
Медведєв знову спровокував скандал своєю поведінкою

«Зараз смо***тимеш у мене», – звернувся російський тенісист до вболівальника

Російський тенісист Данііл Медведєв посварився з вболівальником під час матчу Australian Open.

Поступаючись 3:5 і 0:40 у першому сеті матчу проти американця Лернера Тьєна росіянин російською мовою сказав комусь на трибунах: «Зараз смо***тимеш у мене».

Після цього Медведєв програв перший сет, а потім і другий.

Наразі поєдинок другого кола між росіянином та Тьєном ще триває.

Варто зазначити, що у вівторок, 14 січня, Медведєв у п'яти сетах обіграв Касидіта Самрея з Таїланду у першому колі Australian Open.

Під час матчу 28-річний росіянин кілька разів ударив ракеткою по сітці і зламав закріплену на ній камеру. Суддя виніс п'ятій ракетці світу попередження за неспортивну поведінку. За таку поведінку Медведєву загрожує штраф, який може скласти $100 тисяч.

Нагадаємо, титулована українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 27) вийшла у 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії 2025.

У 2-му раунді українка впевнено переграла американку Керолайн Доулхайд (США) за 1 годину і 15 хвилин.

Еліна Світоліна (Україна) [28] – Керолайн Доулхайд (США) – 6:1, 6:4.

Це була перша зустріч суперниць.

Для Еліни цей австралійський мейджор – перший турнір у 2025 році. Світоліна не виступала у Турі після US Open 2024. У вересні українка перенесла операцію на нозі. У стартовій грі у Мельбурні українка виграла у Сорани Кирсті.

Еліна 12-й раз грає на Aus Open і вдесяте вийшла до 3-го кола. Найкращим результатом Світоліної на Відкритому чемпіонаті Австралії є чвертьфінал, до якого вона доходила у 2018 і 2019 роках.

Ця перемога над Доулхайд стала для Світоліної 100-ю на турнірах серії Grand Slam. У Мельбурні українка виграла 27 поєдинків.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували окупанта та чемпіона Росії з кікбоксингу Петра Діркенса. Про це інформує Base of Ukrainian Sports. 

Діркенс був майстром спорту Росії з кікбоксингу. Також окупант ставав багаторазовим переможцем та призером різноманітних всеросійських змагань. У 2002 році Діркенс виборов титул чемпіона Росії з кікбоксингу.

У 2010-2011 роках окупант був тренером секції кікбоксингу «Атака».

Російські пропагандисти не повідомляють дату ліквідації Діркенса. Лише відомо, що прощання з окупантом відбулося 10 січня в Омську.

Теги: теніс скандал Australian Open Данііл Медведєв

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