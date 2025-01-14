Стала відома суперниця Ястремської у другому раунді Australian Open

Данка Ковінич несподівано переграла Лулу Сан на старті австралійського мейджора

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 33) дізналася наступну суперницю на Відкритому чемпіонаті Австралії 2025.

У 2-му раунді українка зіграє проти Данки Ковінич (Чорногорія, WTA 1289), яка на старті мейджора несподівано переграла Лулу Сан (Нова Зеландія, WTA 44) у двох сетах за 1 годину та 29 хвилин.

Данка Ковінич (Чорногорія) – Лулу Сан (Нова Зеландія) – 6:3, 7:5

30-річна Ковінич здобула першу перемогу з листопада 2024 року, а у Турі вона востаннє вигравала ще у серпні 2023. Минулого сезону Данка практично не виступала через травму спини.

Лулу Сан уперше гучно заявила про себе на Вімблдоні-2024, де дісталася до чвертьфіналу. Букмекери вважали Лулу явною фавориткою у грі з Ковінич – 1.05 проти 11.00.

Раніше Ястремська і Ковінич не грали між собою. Даяна на старті австралійського мейджора виграла у Маяр Шериф 6:1, 6:4.