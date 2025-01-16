Світоліна здолала американку та переходить у наступний раунд Australian Open 2025

Для Еліни цей австралійський мейджор – перший турнір у 2025 році

Еліна виграла у Керолайн Доулхайд у двох сетах у 1/32 фіналу мейджора

Титулована українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 27) вийшла у 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії 2025.

У 2-му раунді українка впевнено переграла американку Керолайн Доулхайд (США) за 1 годину і 15 хвилин.

Еліна Світоліна (Україна) [28] – Керолайн Доулхайд (США) – 6:1, 6:4.

Це була перша зустріч суперниць.

Для Еліни цей австралійський мейджор – перший турнір у 2025 році. Світоліна не виступала у Турі після US Open 2024. У вересні українка перенесла операцію на нозі. У стартовій грі у Мельбурні українка виграла у Сорани Кирсті.

Еліна 12-й раз грає на Aus Open і вдесяте вийшла до 3-го кола. Найкращим результатом Світоліної на Відкритому чемпіонаті Австралії є чвертьфінал, до якого вона доходила у 2018 і 2019 роках.

Ця перемога над Доулхайд стала для Світоліної 100-ю на турнірах серії Grand Slam. У Мельбурні українка виграла 27 поєдинків.