Костюк програла 12-й ракетці і не зуміла вийти до 1/8 фіналу Australian Open
Марта поступилася Паулі Бадосі у трьох сетах у матчі 3-го раунду австралійського мейджора
Перша ракетка України Марта Костюк (WTA 18) завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії 2025 в одиночному розряді.
У 3-му раунді українка у трьох сетах поступилася Паулі Бадосі (Іспанія, WTA 12).
Марта Костюк (Україна) [17] – Паула Бадоса (Іспанія) [11] – 4:6, 6:4, 3:6.
🥊 what a fighter!@paulabadosa wins a terrific back-and-forth contest against Marta Kostyuk!
The Spaniard takes it 6-4 4-6 6-3 and is through to the last 16.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/Ia1QXdhJDK
У першому сеті Марта перемагала 3:1, а в 9-му геймі за 4:4 не реалізувала 5 брейк-пойнтів, зокрема віддавши з 0:40. Іспанка в 10-му геймі взяла подачу українки.
У другій партії українка вела 5:0 і подавала на сет. Бадоса зуміла виграти 4 гейми поспіль, але Костюк перевела гру у третю вирішальну партію. На жаль, іспанка відразу заволоділа перевагою і не віддала перемогу.
Це була п'ята зустріч суперниць. Марта програла четверте очне протистояння.
Марта не зуміла захистити минулорічний чвертьфінал. Тоді вона поступилася Коко Гофф. На АО-2025 Костюк встигла переграти Нао Хібіно та Юле Німаєр.
Паула повторила своє найкраще досягнення на кортах Мельбурна, вийшовши до 4-го кола. Такий самий результат у неї був і 2022 року. За вихід до чвертьфіналу іспанка побореться або проти Ольги Данилович, або проти Джессіки Пегули.
Україну на мейджорі продовжать представляти дві тенісистки: Даяна Ястремська та Еліна Світоліна. Свої зустрічі 3-го раунду вони проведуть у суботу, 18 січня.
Марта у Мельбурні ще зіграє у парному розряді. 18 січня українка та її напарниця Єлена-Габріела Русе з Румунії зіграє проти австралійського тандему Дестані Аява / Меддісон Інгліс.
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