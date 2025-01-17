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Костюк програла 12-й ракетці і не зуміла вийти до 1/8 фіналу Australian Open

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Костюк програла 12-й ракетці і не зуміла вийти до 1/8 фіналу Australian Open
фото: Global Images Ukraine

Марта поступилася Паулі Бадосі у трьох сетах у матчі 3-го раунду австралійського мейджора

Перша ракетка України Марта Костюк (WTA 18) завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії 2025 в одиночному розряді.

У 3-му раунді українка у трьох сетах поступилася Паулі Бадосі (Іспанія, WTA 12).

Марта Костюк (Україна) [17] – Паула Бадоса (Іспанія) [11] – 4:6, 6:4, 3:6.

У першому сеті Марта перемагала 3:1, а в 9-му геймі за 4:4 не реалізувала 5 брейк-пойнтів, зокрема віддавши з 0:40. Іспанка в 10-му геймі взяла подачу українки.

У другій партії українка вела 5:0 і подавала на сет. Бадоса зуміла виграти 4 гейми поспіль, але Костюк перевела гру у третю вирішальну партію. На жаль, іспанка відразу заволоділа перевагою і не віддала перемогу.

Це була п'ята зустріч суперниць. Марта програла четверте очне протистояння.

Марта не зуміла захистити минулорічний чвертьфінал. Тоді вона поступилася Коко Гофф. На АО-2025 Костюк встигла переграти Нао Хібіно та Юле Німаєр.

Паула повторила своє найкраще досягнення на кортах Мельбурна, вийшовши до 4-го кола. Такий самий результат у неї був і 2022 року. За вихід до чвертьфіналу іспанка побореться або проти Ольги Данилович, або проти Джессіки Пегули.

Україну на мейджорі продовжать представляти дві тенісистки: Даяна Ястремська та Еліна Світоліна. Свої зустрічі 3-го раунду вони проведуть у суботу, 18 січня.

Марта у Мельбурні ще зіграє у парному розряді. 18 січня українка та її напарниця Єлена-Габріела Русе з Румунії зіграє проти австралійського тандему Дестані Аява / Меддісон Інгліс.

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Джерело
Теги: Україна Марта Костюк українка теніс Australian Open Паула Бадоса

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