Матч української тенісистки на Australian Open 2025 перервано та перенесено

Ангеліна Калініна дограє парний поєдинок 1-го раунду 16 січня

15 січня українська тенісистка Ангеліна Калініна розпочала матч 1-го раунду парного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії 2025.

Українка та її напарниця Лючія Бронцетті (Італія) вийшли на корт проти тандему Магда Лінетт (Польща) / Джуліана Олмос (Мексика).

Калініна і Бронцетті виграли перший сет із рахунком 6:4. У другій партії Лінетт і Олмос узяли перші два гейми і зустріч була перервана.

У Мельбурні йдуть дощі. Оскільки дівчата грали на корті №8, на якому немає даху, поєдинок довелося перенести на наступний день.

Точний час відновлення матчу поки що невідомий, але тенісистки продовжать грати 16 січня.

14 січня Калініна стартувала на Australian Open 2025 в одиночному розряді. В 1/64 фіналу вона програла Онс Жабер 3:6, 3:6.