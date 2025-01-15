Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Матч української тенісистки на Australian Open 2025 перервано та перенесено

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Матч української тенісистки на Australian Open 2025 перервано та перенесено
Ангеліна Калініна
фото: j48tennis.net

Ангеліна Калініна дограє парний поєдинок 1-го раунду 16 січня

15 січня українська тенісистка Ангеліна Калініна розпочала матч 1-го раунду парного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії 2025.

Українка та її напарниця Лючія Бронцетті (Італія) вийшли на корт проти тандему Магда Лінетт (Польща) / Джуліана Олмос (Мексика).

Калініна і Бронцетті виграли перший сет із рахунком 6:4. У другій партії Лінетт і Олмос узяли перші два гейми і зустріч була перервана.

У Мельбурні йдуть дощі. Оскільки дівчата грали на корті №8, на якому немає даху, поєдинок довелося перенести на наступний день.

Матч української тенісистки на Australian Open 2025 перервано та перенесено фото 1

Точний час відновлення матчу поки що невідомий, але тенісистки продовжать грати 16 січня.

14 січня Калініна стартувала на Australian Open 2025 в одиночному розряді. В 1/64 фіналу вона програла Онс Жабер 3:6, 3:6.

Читайте також:

Джерело
Теги: спорт теніс Україна Ангеліна Калініна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський під час робочого візиту до Бельгії
Європа й Америка здатні наблизити завершення війни, справедливий та надійний мир
19 грудня, 2024, 15:42
До яких компромісів будуть змушувати Путіна
Путіну здається, що він легко обіграє Трампа
20 грудня, 2024, 09:11
Путін, ймовірно, вихваляє технічні характеристики «Орєшніка», щоб збереги свій авторитет в міжнародному інформаційному просторі
Чому Путін так вихваляє «Орєшнік»: пояснення ISW
17 грудня, 2024, 07:26
Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу
Усик зізнався, який бій із Ф'юрі був легшим
22 грудня, 2024, 11:44
Колишній президент США, лауреат Нобелівської премії миру Джиммі Картер, помер у своєму будинку у штаті Мериленд у віці 100 років
Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю Джиммі Картера
30 грудня, 2024, 06:57
Через обмеження можливостей експорту Україна вже втрачає європейський ринок, куди продовжує завозити продукцію Росія
Глава «Укрметалургпрому»: Через підвищення тарифу на залізничні вантажні перевезення Україна втратить світові ринки торгівлі
3 сiчня, 14:25
Загальні втрати Росії Губарєв оцінив у 700 тисяч людей
«Припиніть м′ясорубку». Колишній «народний губернатор» Донбасу просить зупинити війну
10 сiчня, 03:51
За словами Грицака, він не бачить, як зараз можна провести вибори
«Скоро вибори». Історик пояснив українцям, чому це ІПСО
12 сiчня, 16:24
Hосійська армія вже давно почала використовувати резерви людей і техніки, які вони запланували для своєї зимової кампанії
Офіцер Нацгвардії розповів, як тепла зима поламала плани росіян на фронті
12 сiчня, 17:59

Новини

Матч української тенісистки на Australian Open 2025 перервано та перенесено
Матч української тенісистки на Australian Open 2025 перервано та перенесено
Влада Марокко перед чемпіонатом світу з футболу хоче знищити 3 млн безпритульних собак, – ЗМІ
Влада Марокко перед чемпіонатом світу з футболу хоче знищити 3 млн безпритульних собак, – ЗМІ
Українець Борковський виграв індивідуальну гонки з біатлону на зимовій Універсіаді
Українець Борковський виграв індивідуальну гонки з біатлону на зимовій Універсіаді
Аль-Шейх розповів, з якими проблемами зіштовхнувся Ф'юрі після бою з Усиком
Аль-Шейх розповів, з якими проблемами зіштовхнувся Ф'юрі після бою з Усиком
ЗСУ ліквідували російського баскетболіста, який служив у зенітному дивізіоні ППО
ЗСУ ліквідували російського баскетболіста, який служив у зенітному дивізіоні ППО
Титулована веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, втекла до Росії
Титулована веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, втекла до Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
12K
«Божевільна ідея». Відома телеведуча розповіла, що Кадочнікова радила Параджанову та Іллєнку
12K
Що сталося із найдивнішим рестораном Києва за три роки? (фото)
9082
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
8732
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На війні загинув президент українського футбольного клубу
Сьогодні, 06:51
Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Сьогодні, 05:50
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ
Сьогодні, 05:04
Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро
Сьогодні, 04:38

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua