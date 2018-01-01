Кубок світу з біатлону. Гонку мас-старту у чоловіків виграв Бьо, Фуркад - другий

Йоганнес Бьо перервав переможну серію Фуркада

Француз Мартен Фуркад був близький до провалу в мас-старті на етапі Кубка світу в Рупольдингу, проте зумів фінішувати другим, тоді як перемога дісталася його головному конкуренту Йоганнесу Бьо. Мартен Фуркад мало не перервав свою подіумну серію: на третій стрільбі француз несподівано допустив два промахи, впавши з першого на 15-е місце.Відставання



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Йоганнес Бьо. Фото: xsport.ua

Йоганнес Бьо перервав переможну серію Фуркада

Француз Мартен Фуркад був близький до провалу в мас-старті на етапі Кубка світу в Рупольдингу, проте зумів фінішувати другим, тоді як перемога дісталася його головному конкуренту Йоганнесу Бьо.

Мартен Фуркад мало не перервав свою подіумну серію: на третій стрільбі француз несподівано допустив два промахи, впавши з першого на 15-е місце.Відставання Фуркада від групи лідерів становило 45 секунд, проте лідер світового біатлону не опустив руки - він відіграв п'ять позицій на четвертому колі, відстрілявся чисто на останній стрільбі і пішов на останнє коло четвертим.

Перемога дісталася Йоганнесу Бьо, який нарешті перервав переможну серію Мартена Фуркада. Ключовий момент гонки стався саме на третій стрільбі: тоді Йоганнес за 19 секунд закрив усі мішені, змусивши нервувати Мартена, який пішов на два кола штрафу і помітно відстав.

На останній стрільбі Бьо-молодший зробив один промах, але це не вплинуло на підсумкову ситуацію. Норвежець досить впевнено фінішував першим, хоча і перетнув фінішну пряму без національного прапору.

Кубок світу з біатлону

Рупольдинг, Німеччина

Гонка мас-старту у чоловіків

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0 + 0 + 0 + 1) 37:11.2;

2. Мартен Фуркад (Франція, 0 + 0 + 2 + 0) +4.5;

3. Антонін Гігонна (Франція, 0 + 0 + 0 + 0) +8.4;

4. Кантен Фійон Майї (Франція, 0 + 0 + 1 + 0) +12.6;

5. Тар'єю Бьо (Норвегія, 0 + 0 + 0 + 1) +14.2.

Джерело: sportarena.com