Кубок світу з біатлону. Гонку мас-старту у чоловіків виграв Бьо, Фуркад - другий
- Сьогодні, 14:08
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Розсилка
Йоганнес Бьо перервав переможну серію Фуркада
Француз Мартен Фуркад був близький до провалу в мас-старті на етапі Кубка світу в Рупольдингу, проте зумів фінішувати другим, тоді як перемога дісталася його головному конкуренту Йоганнесу Бьо.
Мартен Фуркад мало не перервав свою подіумну серію: на третій стрільбі француз несподівано допустив два промахи, впавши з першого на 15-е місце.Відставання Фуркада від групи лідерів становило 45 секунд, проте лідер світового біатлону не опустив руки - він відіграв п'ять позицій на четвертому колі, відстрілявся чисто на останній стрільбі і пішов на останнє коло четвертим.
Перемога дісталася Йоганнесу Бьо, який нарешті перервав переможну серію Мартена Фуркада. Ключовий момент гонки стався саме на третій стрільбі: тоді Йоганнес за 19 секунд закрив усі мішені, змусивши нервувати Мартена, який пішов на два кола штрафу і помітно відстав.
На останній стрільбі Бьо-молодший зробив один промах, але це не вплинуло на підсумкову ситуацію. Норвежець досить впевнено фінішував першим, хоча і перетнув фінішну пряму без національного прапору.
Кубок світу з біатлону
Рупольдинг, Німеччина
Гонка мас-старту у чоловіків
1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0 + 0 + 0 + 1) 37:11.2;
2. Мартен Фуркад (Франція, 0 + 0 + 2 + 0) +4.5;
3. Антонін Гігонна (Франція, 0 + 0 + 0 + 0) +8.4;
4. Кантен Фійон Майї (Франція, 0 + 0 + 1 + 0) +12.6;
5. Тар'єю Бьо (Норвегія, 0 + 0 + 0 + 1) +14.2.
Джерело: sportarena.com