Українські біатлоністи отримали стартові номери на індивідуальну гонку

У середу, 10 січня, у німецькому Рупольдингу чоловічою індивідуальною гонкою стартує п'ятий етап Кубку світу з біатлону сезону-2017/18. Напередодні спортсмени отримали стартові номери, передає офіційний сайт Федерації біатлону України. У цій гонці українські спортсмени будуть боротися не тільки за найвищі місця, але і за можливість стартувати у



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Артем Прима. Фото ФБУ

Українські біатлоністи отримали стартові номери на індивідуальну гонку

У середу, 10 січня, у німецькому Рупольдингу чоловічою індивідуальною гонкою стартує п'ятий етап Кубку світу з біатлону сезону-2017/18.

Напередодні спортсмени отримали стартові номери, передає офіційний сайт Федерації біатлону України.

У цій гонці українські спортсмени будуть боротися не тільки за найвищі місця, але і за можливість стартувати у недільному мас-старті.

Наразі жоден спортсмен збірної України не потрапляє у цю престижну гонку.

Отож, першим з українців у гонку вирушить Дмитро Підручний, який отримав дев’ятий стартовий номер.

Усього на гонку заявлено 108 біатлоністів.

До Вашої уваги стартові номери українців:

Індивідуальна гонка. Чоловіки (15:20)

9. Дмитро Підручний

31. Артем Прима

39. Володимир Сємаков

65. Руслан Ткаленко

90. Артем Тищенко