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    Кубок світу з біатлону. У Рупольдингу першим з українців стартуватиме Підручний

    Українські біатлоністи отримали стартові номери на індивідуальну гонку
    У середу, 10 січня, у німецькому Рупольдингу чоловічою індивідуальною гонкою стартує п'ятий етап Кубку світу з біатлону сезону-2017/18. Напередодні спортсмени отримали стартові номери, передає офіційний сайт Федерації біатлону України. У цій гонці українські спортсмени будуть боротися не тільки за найвищі місця, але і за можливість стартувати у
    • Сьогодні, 09:12
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    Артем Прима. Фото ФБУ
    Артем Прима. Фото ФБУ

    Українські біатлоністи отримали стартові номери на індивідуальну гонку

    У середу, 10 січня, у німецькому Рупольдингу чоловічою індивідуальною гонкою стартує п'ятий етап Кубку світу з біатлону сезону-2017/18.

    Напередодні спортсмени отримали стартові номери, передає офіційний сайт Федерації біатлону України.

    У цій гонці українські спортсмени будуть боротися не тільки за найвищі місця, але і за можливість стартувати у недільному мас-старті.

    Наразі жоден спортсмен збірної України не потрапляє у цю престижну гонку.

    Отож, першим з українців у гонку вирушить Дмитро Підручний, який отримав дев’ятий стартовий номер.

    Усього на гонку заявлено 108 біатлоністів.

    До Вашої уваги стартові номери українців:

    Індивідуальна гонка. Чоловіки (15:20)

    9. Дмитро Підручний
    31. Артем Прима
    39. Володимир Сємаков
    65. Руслан Ткаленко
    90. Артем Тищенко

    біатлон Кубок світу Збірна України
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