Кубок світу з біатлону. У Рупольдингу першим з українців стартуватиме Підручний
- Сьогодні, 09:12
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Українські біатлоністи отримали стартові номери на індивідуальну гонку
У середу, 10 січня, у німецькому Рупольдингу чоловічою індивідуальною гонкою стартує п'ятий етап Кубку світу з біатлону сезону-2017/18.
Напередодні спортсмени отримали стартові номери, передає офіційний сайт Федерації біатлону України.
У цій гонці українські спортсмени будуть боротися не тільки за найвищі місця, але і за можливість стартувати у недільному мас-старті.
Наразі жоден спортсмен збірної України не потрапляє у цю престижну гонку.
Отож, першим з українців у гонку вирушить Дмитро Підручний, який отримав дев’ятий стартовий номер.
Усього на гонку заявлено 108 біатлоністів.
До Вашої уваги стартові номери українців:
Індивідуальна гонка. Чоловіки (15:20)
9. Дмитро Підручний
31. Артем Прима
39. Володимир Сємаков
65. Руслан Ткаленко
90. Артем Тищенко