Двоє українців провалили гонку переслідування

В італійському Антгольці завершилася чоловіка гонка переслідування, яка проходила в рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону. Чоловчий персьют вже перед стартом був розбитий на дві гонки всередині однієї: Йоганнес Бьо і Мартен Фуркад після спринту віддалилися від усіх суперників більш ніж на півхвилини, і долю перемоги в гонці повинні були



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Йоганнес Бьо. Фото: Getty Images

Двоє українців провалили гонку переслідування

В італійському Антгольці завершилася чоловіка гонка переслідування, яка проходила в рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону.

Чоловчий персьют вже перед стартом був розбитий на дві гонки всередині однієї: Йоганнес Бьо і Мартен Фуркад після спринту віддалилися від усіх суперників більш ніж на півхвилини, і долю перемоги в гонці повинні були вирішувати в очній дуелі, залишаючи іншим можливість поборотися за подіум, квіти і кубкові очки.

А тут ще у Йоганнеса прорізалася ідеальна точність. Чотири вогневих рубежі в нуль. На фініші перевага Бьо склала рівно хвилину-навіть незважаючи на те, що Йоганнес зупинявся на кілька миттєвостей, щоб чинно і з почестями прийняти прапор своєї країни для красивого фінішу.

А ось українські біатлоністи навряд чи залишаться задоволені сьогоднішньою гонкою. Хоча Дмитро Підручний зумів набрати кубкові очки за 38-е місце, але чотири кола штрафу за дві стійки не дозволили домогтися більшого. Інформує Федерація біатлону України.

Для Володимира Семакова останній рубіж виявився ще більш образливим: промах, третій за гонку, позбавив його не тільки залікової зони, але і кваліфікації в недільний мас-старт.

Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

Етап в Антгольці/Антерсельві, Італія

Гонка переслідування, чоловіки

1. Йоганнес Бьо 30:14.4

2. Мартен Фуркад +1:00.5

3. Антон Шипулін +1:18.4

...38. Дмитро Підручний +4:08.3

...41. Володимир Сємаков +4:12.7