Кубок світу з біатлону. Йоганнес Бьо виграв гонку переслідування в Антгольці, Фуркад другий
- Сьогодні, 16:36
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Двоє українців провалили гонку переслідування
В італійському Антгольці завершилася чоловіка гонка переслідування, яка проходила в рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону.
Чоловчий персьют вже перед стартом був розбитий на дві гонки всередині однієї: Йоганнес Бьо і Мартен Фуркад після спринту віддалилися від усіх суперників більш ніж на півхвилини, і долю перемоги в гонці повинні були вирішувати в очній дуелі, залишаючи іншим можливість поборотися за подіум, квіти і кубкові очки.
А тут ще у Йоганнеса прорізалася ідеальна точність. Чотири вогневих рубежі в нуль. На фініші перевага Бьо склала рівно хвилину-навіть незважаючи на те, що Йоганнес зупинявся на кілька миттєвостей, щоб чинно і з почестями прийняти прапор своєї країни для красивого фінішу.
А ось українські біатлоністи навряд чи залишаться задоволені сьогоднішньою гонкою. Хоча Дмитро Підручний зумів набрати кубкові очки за 38-е місце, але чотири кола штрафу за дві стійки не дозволили домогтися більшого. Інформує Федерація біатлону України.
Для Володимира Семакова останній рубіж виявився ще більш образливим: промах, третій за гонку, позбавив його не тільки залікової зони, але і кваліфікації в недільний мас-старт.
Кубок світу з біатлону сезону-2017/18
Етап в Антгольці/Антерсельві, Італія
Гонка переслідування, чоловіки
1. Йоганнес Бьо 30:14.4
2. Мартен Фуркад +1:00.5
3. Антон Шипулін +1:18.4
...38. Дмитро Підручний +4:08.3
...41. Володимир Сємаков +4:12.7