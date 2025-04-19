Мессі назвав найперспективніших молодих футболістів світу

Мессі грає у складі клуб «Інтер Майамі» з літа 2023 року

До списку 37-річного аргентинця увійшов 15-річний хавбек «Філадельфії» Каван Салліван

Нападник «Інтер Майамі» та збірної Аргентини з футболу, восьмиразовий володар «Золотого м'яча» Ліонель Мессі склав список із 10 найперспективніших молодих футболістів світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на GiveMeSport.

До списку 37-річного аргентинця увійшли: вінгер «Барселони» та збірної Іспанії Ламін Ямаль, вінгер «Ювентуса» та збірної Туреччини Кенан Йилдиз, півзахисник «Монако» та збірної Марокко Ельєс Бен-Сегір, гравці «Лейпцига» Антоніо Нуса (Норвегія) та Ассан Уедраого (Німеччина), футболісти «Манчестер Сіті» Джоел Ндала (Англія) та Клаудіо Ечеверрі (Аргентина), 15-річний хавбек «Філадельфії» Каван Салліван (США), а також футболістки Джейден Шоу (США) та Вікі Лопес (Іспанія).

Мессі грає у складі клуб «Інтер Майамі» з літа 2023 року. Він провів 49 матчів у всіх турнірах у складі команди з США, забив 42 голи та зробив 21 результативну передачу. Контракт Мессі з клубом діє до кінця 2025 року.

Нагадаємо, визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

«Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»

«Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.