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Футболка легенди «Реалу» ледь не спровокувала конфлікт між гравцями «Арсенала»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Футболка легенди «Реалу» ледь не спровокувала конфлікт між гравцями «Арсенала»
Лука Модріч з 2012 року виступає за «Реал»
фото: Reuters

Деклан Райс та Томас Партей хотіли отримати футболку Луки Модріча

Після гри «Арсенал» – «Реал» виникла курйозна ситуація між гравцями «канонірів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на defensacentral.com.

Після завершення гри 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Деклан Райс попрямував до роздягальні «Реала» – він хотів отримати футболку легенди «Реалу» Луки Модріча. Однак, на «каноніра» очікувала несподіванка. Райс зустрів одноклубника Томаса Партея, який теж хотів отримати футболку хорвата.

Однак, Модріч проявив щедрість – він дав кожному з гравців «Арсеналу» по футболці.

Лука Модріч з 2012 року виступає за «Реал». За цей час він став шестиразовим переможцем Ліги чемпіонів та у 2018 році здобув «Золотий м'яч».

Як повідомлялося, півзахисник лондонського «Арсеналу» Деклан Райс став автором історичного досягнення у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025 проти мадридського «Реала».

Зустріч, що відбулася в Лондоні, завершилася впевненою перемогою господарів – 3:0.

Згідно з інформацією Opta Sport, Райс став першим гравцем, якому вдалося забити два м'ячі прямими ударами зі штрафних в одному матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

До англійського хавбека подібне вдавалося зробити лише чотирьом футболістам – Рівалдо, Кріштіану Роналду, Неймару та Хакіму Зієшу. Однак, вони змогли забити два голи зі штрафних на стадії групового етапу.

Матч-відповідь між «Реалом» та «Арсеналом» відбудеться в Мадриді 16 квітня.

Нагадаємо, колишній нападник національної збірної України з футболу та київського «Динамо» Артем Мілевський відреагував на візит до Росії легендарного італійського нападника Франческо Тотті.

«Я не хочу до кінця в це вірити. Мені від цієї інформації не дуже добре... Я взагалі не розумію, навіщо він їде в Росію, коли вся Італія, вся Європа підтримує Україну, підтримує нас. Йому 100% заплатили, але що, в нього нема грошей? Він мало заробив за свою кар'єру?», – заявив Мілевський.

Теги: Лука Модріч НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів

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