Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Суперкомп'ютер назвав головних фаворитів Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Суперкомп'ютер назвав головних фаворитів Ліги чемпіонів
Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 27,8%
фото: Reuters

Найменше шансів суперкомп'ютер дає фіналісту Ліги чемпіонів минулого сезону – «Боруссії»

«Арсенал», «Барселона» та ПСЖ є головними фаворитом Ліги чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta. Про це повідомляє «Главком».

Нагадаємо, команда українця Олександра Зінченка розгромила «Реал» у першому матчі 1/4 фіналу турніру з рахунком 3:0. У іншій зустрічі ігрового дня «Інтер» обіграв «Баварію» – 2:1.

Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 27,8%. 

Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta:

  1. «Арсенал» – 27.8%;
  2. «Барселона» – 25.9%;
  3. ПСЖ – 21.9%;
  4. «Інтер» – 19.8%;
  5. «Баварія» – 3%;
  6. «Реал» – 0.9%.
  7. «Астон Вілла» – 0.8%;
  8. «Боруссія» (Дортмунд) – 0%.

Як повідомлялося, півзахисник лондонського «Арсеналу» Деклан Райс став автором історичного досягнення у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025 проти мадридського «Реала».

Зустріч, що відбулася в Лондоні, завершилася впевненою перемогою господарів – 3:0.

Згідно з інформацією Opta Sport, Райс став першим гравцем, якому вдалося забити два м'ячі прямими ударами зі штрафних в одному матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

До англійського хавбека подібне вдавалося зробити лише чотирьом футболістам – Рівалдо, Кріштіану Роналду, Неймару та Хакіму Зієшу. Однак, вони змогли забити два голи зі штрафних на стадії групового етапу.

Матч-відповідь між «Реалом» та «Арсеналом» відбудеться в Мадриді 16 квітня.

Теги: ФК Арсенал (Лондон) НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пряма трансляція поєдинку Україна – Чехія буде доступна на YouTube-каналі УАФ
Україна може достроково гарантувати собі плей-оф жіночої Ліги націй: що для цього потрібно
8 квiтня, 15:13
Після стартової поразки від Польщі (0:1) синьо-жовті перемогли Румунію (4:2)
Юнацька збірна України на Турнірі чотирьох націй зіграє із Чорногорією: де дивитися гру
24 березня, 12:48
За «Металіст 1925» Мафвента виступає з вересня минулого року
Гравець «Металіста 1925» проігнорував виклик до збірної Замбії через гру з Росією
21 березня, 15:44
Стартовий поєдинок із Хорватією наша збірна зіграє сьогодні, 19 березня
Євро-2025: юнацька збірна України матчем із Хорватією стартує в другому раунді відбору
19 березня, 13:04
Українки святкують перемогу над Ісландією
Дівоча збірна України хітом Степана Гіги відсвяткувала перемогу у важливій грі (відео)
15 березня, 10:51
«Барселона» – «Бенфіка» 3:1
«Барселона» стала першим чвертьфіналістом Ліги чемпіонів
11 березня, 21:37
«Динамо» втратило важливі очки у грі з «Зорею»
Підсумки ігрового дня в чемпіонаті України з футболу
11 березня, 20:57
Донеччани втратили очки у Львові
Чемпіонат України. «Шахтар» не зміг перемогти «Карпати»
11 березня, 20:37
Ванат і Пономаренко не заспокоїлися навіть після закінчення гри
Ледь не побилися. Між гравцями «Динамо» виникла сварка після гри з «Зорею»
11 березня, 19:05

Новини

Суперкомп'ютер назвав головних фаворитів Ліги чемпіонів
Суперкомп'ютер назвав головних фаворитів Ліги чемпіонів
Українського баскетболіста визнано найкращим гравцем Латвійсько-естонської ліги
Українського баскетболіста визнано найкращим гравцем Латвійсько-естонської ліги
Юний перуанський футболіст загинув після зіткнення під час гри: моторошне відео
Юний перуанський футболіст загинув після зіткнення під час гри: моторошне відео
Усик та Дюбуа близькі до проведення реваншу
Усик та Дюбуа близькі до проведення реваншу
Львів може прийняти один з найпрестижніших кіберспортивних турнірів світу
Львів може прийняти один з найпрестижніших кіберспортивних турнірів світу
Що чекає на збірну України з футболу: календар матчів у 2025 році
Що чекає на збірну України з футболу: календар матчів у 2025 році

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 квітня 2025
36K
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви
32K
Прогноз магнітних бур на 10-12 квітня: якою буде сонячна активність
19K
Атака на Київ та вибухи у Росії: головне за ніч
12K
Матюки і образи. Церемонія нагородження на чемпіонаті Європи з боротьби завершилася скандалом

Новини

У Києві та низці областей знову оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 21:02
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Сьогодні, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Вчора, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
8 квiтня, 20:54

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua