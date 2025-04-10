Суперкомп'ютер назвав головних фаворитів Ліги чемпіонів

Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 27,8%

Найменше шансів суперкомп'ютер дає фіналісту Ліги чемпіонів минулого сезону – «Боруссії»

«Арсенал», «Барселона» та ПСЖ є головними фаворитом Ліги чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta. Про це повідомляє «Главком».

Нагадаємо, команда українця Олександра Зінченка розгромила «Реал» у першому матчі 1/4 фіналу турніру з рахунком 3:0. У іншій зустрічі ігрового дня «Інтер» обіграв «Баварію» – 2:1.

Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 27,8%.

Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta:

«Арсенал» – 27.8%; «Барселона» – 25.9%; ПСЖ – 21.9%; «Інтер» – 19.8%; «Баварія» – 3%; «Реал» – 0.9%. «Астон Вілла» – 0.8%; «Боруссія» (Дортмунд) – 0%.

Як повідомлялося, півзахисник лондонського «Арсеналу» Деклан Райс став автором історичного досягнення у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025 проти мадридського «Реала».

Зустріч, що відбулася в Лондоні, завершилася впевненою перемогою господарів – 3:0.

Згідно з інформацією Opta Sport, Райс став першим гравцем, якому вдалося забити два м'ячі прямими ударами зі штрафних в одному матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

До англійського хавбека подібне вдавалося зробити лише чотирьом футболістам – Рівалдо, Кріштіану Роналду, Неймару та Хакіму Зієшу. Однак, вони змогли забити два голи зі штрафних на стадії групового етапу.

Матч-відповідь між «Реалом» та «Арсеналом» відбудеться в Мадриді 16 квітня.