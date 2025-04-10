Суперкомп'ютер назвав головних фаворитів Ліги чемпіонів
Найменше шансів суперкомп'ютер дає фіналісту Ліги чемпіонів минулого сезону – «Боруссії»
«Арсенал», «Барселона» та ПСЖ є головними фаворитом Ліги чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta. Про це повідомляє «Главком».
Нагадаємо, команда українця Олександра Зінченка розгромила «Реал» у першому матчі 1/4 фіналу турніру з рахунком 3:0. У іншій зустрічі ігрового дня «Інтер» обіграв «Баварію» – 2:1.
Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 27,8%.
Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta:
- «Арсенал» – 27.8%;
- «Барселона» – 25.9%;
- ПСЖ – 21.9%;
- «Інтер» – 19.8%;
- «Баварія» – 3%;
- «Реал» – 0.9%.
- «Астон Вілла» – 0.8%;
- «Боруссія» (Дортмунд) – 0%.
Як повідомлялося, півзахисник лондонського «Арсеналу» Деклан Райс став автором історичного досягнення у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025 проти мадридського «Реала».
Зустріч, що відбулася в Лондоні, завершилася впевненою перемогою господарів – 3:0.
Згідно з інформацією Opta Sport, Райс став першим гравцем, якому вдалося забити два м'ячі прямими ударами зі штрафних в одному матчі плей-офф Ліги чемпіонів.
До англійського хавбека подібне вдавалося зробити лише чотирьом футболістам – Рівалдо, Кріштіану Роналду, Неймару та Хакіму Зієшу. Однак, вони змогли забити два голи зі штрафних на стадії групового етапу.
Матч-відповідь між «Реалом» та «Арсеналом» відбудеться в Мадриді 16 квітня.
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