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    Легенда «Манчестер Юнайтед» може очолити збірну Азербайджану

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    Рой Кін на рівні збірних працював з рідною Ірландією - Легенда «Манчестер Юнайтед» може очолити збірну Азербайджану
    Рой Кін на рівні збірних працював з рідною Ірландією
    Фото - GiveMeSport

    Наразі Рой Кін працює телеекспертом

    Колишній капітан «Манчестер Юнайтед» Рой Кін отримав пропозицію стати головним тренером збірної Азербайджану, повідомляє The Sun.

    Телевізійний експерт, який раніше очолював «Сандерленд» (2006-2008) і «Іпсвіч Таун» (2009-2011), а також працював асистентом у збірній Ірландії (2013-2018), готовий знову повернутися до тренерської роботи, і збірна Азербайджану зробила його своїм першим вибором на посаду головного тренера.

    Умови привабливі, але Кіна доведеться переконати обійняти посаду, так як він хоче бути впевнений, що робота в збірній Азербайджану – правильний крок. При цьому в збірній наполягають на відповіді протягом наступних 48-ми годин, так як пошук наступника хорватові Ніколі Юрчевічу підходить до завершальної стадії.

    Англійські ЗМІ відзначають, що відверті коментарі Кіна зробили його одним з найкращих телевізійних експертів. Тем не менш, колишній капітан «Манчестер Юнайтед» як і раніше вважає себе тренером.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Азербайджан ФК Манчестер Юнайтед Нікола Юрчевіч Рой Кін
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