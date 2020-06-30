Легенда «Манчестер Юнайтед» може очолити збірну Азербайджану
Наразі Рой Кін працює телеекспертом
Колишній капітан «Манчестер Юнайтед» Рой Кін отримав пропозицію стати головним тренером збірної Азербайджану, повідомляє The Sun.
Телевізійний експерт, який раніше очолював «Сандерленд» (2006-2008) і «Іпсвіч Таун» (2009-2011), а також працював асистентом у збірній Ірландії (2013-2018), готовий знову повернутися до тренерської роботи, і збірна Азербайджану зробила його своїм першим вибором на посаду головного тренера.
Умови привабливі, але Кіна доведеться переконати обійняти посаду, так як він хоче бути впевнений, що робота в збірній Азербайджану – правильний крок. При цьому в збірній наполягають на відповіді протягом наступних 48-ми годин, так як пошук наступника хорватові Ніколі Юрчевічу підходить до завершальної стадії.
Англійські ЗМІ відзначають, що відверті коментарі Кіна зробили його одним з найкращих телевізійних експертів. Тем не менш, колишній капітан «Манчестер Юнайтед» як і раніше вважає себе тренером.