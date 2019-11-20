Ексзахисник «МЮ» розповів, що був у 12-денному запої після закінчення контракту з клубом



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Колишній захисник «Манчестер Юнайтед» Девід Мей розповів, з якими труднощами він зіткнувся після того, коли покинув англійський клуб в кінці сезону-2002/03

Девід Мей зіграв 85 матчів за «Манчестер Юнайтед». Його фізичне і психічне здоров'я зазнало нищівного удару після закінчення контракту з «МЮ»

«Я пам'ятаю, як виїжджав з тренувальної бази і думав, що це все. Що мені тепер робити? Я не міг цього винести. Я думав, що моя кар'єра закінчена.

Я пішов в запій на 12 днів, будучи один в своїй квартирі. Ми святкували перемогу в чемпіонаті, але мені потрібно було лягти спати, тому я взяв пляшку шампанського і пішов.

На лавці в саду сидів чоловік, я підсів до нього, і ми розмовляли. Це було близько першої години ночі. Ми розпили пляшку шампанського, і це було початком мого 12-денного запою.

13-й день? Я зрозумів, що більше не можу продовжувати це. Мені потрібно повернутися додому. Те, що я роблю, неправильно.

Швидше за все, це була та сама депресія, від якої мені потрібно було позбутися, і я намагався позбутися від неї таким способом.

Я поїхав додому, вирушив у відпустку, мені зателефонував «Бернлі», і я провів там 12 місяців, а потім завершив кар'єру. Ось і все», - наводить слова Мея Daily Mail.