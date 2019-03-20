Легендарний англійський клуб виставлений на продаж за 1 фунт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Команда Френка Лемпарда останнім часом погіршила свої результати і зараз займає восьме місце в Чемпіоншипі, відстаючи від зони плей-офф на одне очко

«Дербі Каунті» був Чемпіоном Англії у 1972 та 1975 роках. У 1946 році виграв Кубок Англії, а в 1975 - Суперкубок

Власник «Дербі Каунті» Мел Морріс робить спроби продати свій клуб за символічну ціну в 1 фунт. Морріс в даний час хоче знайти інвестора, який погодився б прийняти клуб, що має борги.

Як повідомляє The Times, інтерес до клубу проявили інвестори з США і Близького Сходу, але поки Морріс не отримав офіційних пропозицій про покупку. Це пояснюється тим, що команда Френка Лемпарда останнім часом погіршила свої результати і зараз займає восьме місце в Чемпіоншипі, відстаючи від зони плей-офф на одне очко.

Нагадаємо, що останній раз «Дербі Каунті» виступав в Прем'єр-лізі в 2008 році. З тих пір клуб щорічно приносить лише фінансові збитки. Морріс володіє командою з 2015 року.

Варто зазначити, що «Дербі Каунті» був Чемпіоном Англії у 1972 та 1975 роках. У 1946 році виграв Кубок Англії, а в 1975 - Суперкубок.

Джерело: Чемпионат.com